Lech wygrał 3:0 w rewanżowym meczu z Djurgardens

Kolejorz tym samym zameldował się w 1/4 finału Ligi Konferencji

Van den Brom wypowiedział się na temat tego spotkania

“Piszemy historię klubu, niewielu w to wierzyło, ale my wierzyliśmy.”

Lech Poznań zmiażdżył Djurgardens w dwumeczu 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Kolejorz przed tygodniem na własnym stadionie wygrał 2:0 ze szwedzką drużyną, a dzisiaj na wyjeździe pokonał skandynawski klub aż 3:0. Na listę strzelców wpisali się Filip Marchwiński, Nika Kwekweskiri oraz Michał Skóraś. Trener mistrza Polski John van den Brom jest bardzo zadowolony z postawy swoich piłkarzy.

– Jestem bardzo zadowolony nie tylko z rezultatu, ale ze sposobu gry naszego zespołu. Na stadionie wypełnionym kibicami była fantastyczna atmosfera i człowiek rodzi się po to, by w takich meczach występować. Zrobiliśmy fantastyczną robotę, kontrolowaliśmy mecz. Czy grając 11 na 11, czy potem, gdy rywale byli w osłabieniu. Oczywiście czerwona kartka nam pomogła, ale pokazaliśmy dużo jakości, potrafiliśmy w odpowiednich momentach wykorzystać tę przewagę, strzeliliśmy trzy fantastyczne gole – powiedział John van den Brom.

– Wspaniały wieczór dla wszystkich, również dla zawodników. Wygrać tutaj 3:0 to wiele mówi. Świetna robota piłkarzy. Piszemy historię klubu, awansowaliśmy do ćwierćfinału. Niewielu w to wierzyło, ale my wierzyliśmy. Czekamy teraz na losowanie i zobaczymy, kogo los nam przydzieli – dodał szkoleniowiec popularnego Kolejorza.