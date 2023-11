IMAGO / Adam Starszyński / PressFocus / Newspix.pl Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Legia Warszawa pokonała Zrinjskiego Mostar 2:0 w meczu Ligi Konferencji

Jednym z bohaterów Wojskowych został autor bramki – Rafał Augustyniak

Środkowy obrońca uważa, że wicemistrz Polski miał dzisiejsze spotkanie pod kontrolą

“Mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy pełną kontrolę”

Legia Warszawa wygrała 2:0 ze Zrinjskim Mostar na Łazienkowskiej w spotkaniu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Autorami goli dla gospodarzy byli Rafał Augustyniak oraz Josue Pesqueira. Jednokrotny reprezentant Polski udzielił pomeczowego wywiadu dla reportera “TVP Sport”, Huberta Bugaja.

– Zacznę ten wywiad troszeczkę inaczej, bo chciałem złożyć życzenia urodzinowe mojemu tacie. Nie zdążyłem zadzwonić przed dzisiejszym meczem, więc wszystkiego najlepszego, tato. Jestem szczęśliwy, ponieważ strzeliłem bramkę, zachowaliśmy czyste konto, a to naprawdę cieszy – powiedział Rafał Augustyniak.

– Zamknąłem oczy, piłka naszła i gdzieś tam wpadła między ręce bramkarza, pod poprzeczkę. Mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj mieliśmy pełną kontrolę, bo sam z tyłu to czułem. Były może chwilowe momenty, kiedy głupio traciliśmy piłkę, szczególnie pod koniec drugiej połowy – dodał środkowy obrońca.

– Trzy mecze pod rząd na zero z tyłu to na pewno pozytywna rzecz poprawiająca nastroje po tych czterech spotkaniach z rzędu, które przegraliśmy w Ekstraklasie. To buduje morale – zakończył.