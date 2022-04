LK: Grad goli w Rotterdamie, Roma znów przegrała w Norwegii

PressFocus Na zdjęciu: FK Bodo

As Roma znów przegrała z Bodo/Glimt. Tym razem Norwegowie pokonali podopiecznych Jose Mourinho 2:1. W innych ćwierćfinałach Ligi Konferencji Feyenord zremisował ze Slavią Praga 3:3, Marsylia pokonała PAOK 2:1, a Leicester City bezbramkowo zremisował z PSV Eindhoven.

Nudny mecz na King Power Stadium

AS Roma znów przegrała z Bodo/Glimt

Skromna zaliczka Olympique Marsylii

Koszmar Romy trwa, nudy na King Power Stadium

Pierwszy czwartkowy ćwierćfinał pomiędzy Feyenoordem a Slavią Praga to istny rollercoaster. Wynik spotkania otworzyli gospodarze. W 10′ minucie prowadzenie holenderskiej drużynie dał Sinisterra. Goście doprowadzili do wyrównania tuż przed przerwą. Ale prawdziwe emocje były po zmianie stron. Najpierw wynik spotkania podwyższyła Slavia, ale potem dwukrotnie na listę strzelców wpisywali się gospodarze. Gdy wydawało się, że spotkanie skończy się zwycięstwem Feyenoordu 3:2, Czesi wyrównali w 95. minucie spotkania. Co ciekawe, Slavia oddała w tym spotkaniu trzy celne strzały.

AS Roma znów przegrała w Norwegii. Tym razem Bodo/Glimt wygrali 2:1, choć to rzymianie prowadzili do przerwy po golu Pellegriniego. W drugiej połowie jednak do siatki trafiali już tylko gospodarze, a wynik spotkania dość nieoczekiwanie ustalił w 89. minucie Vetlesen.

Najnudniejszy mecz oglądali kibice na King Power Stadium, gdzie Leicester City bezbramkowo zremisował z PSV Eindhoven. Najlepszym podsumowanie tego spotkania jest fakt, że w drugiej połowie nie oglądaliśmy żadnego celnego strzału.

Olympique Marsylia zgodnie z planem pokonała PAOK Saloniki 2:1. Gospodarze już do przerwy prowadzili 2:0 po bramkach Gersona i Payeta. Grekom o sukcesie w rewanżu pozwala marzyć gol El Kaddouriego z 48. minuty spotkania. Marsylczycy lecą do Grecji z jednobramkową zaliczką i choć są faworytem, to nie mogą zlekceważyć gospodarzy w rewanżu.

Wyniki ćwierćfinałów Ligi Konferencji

Feyenoord – Slavia Praga 3:3(1:1)

1:0 Sinisterra 10′

1:1 Olayinka 41′

1:2 Sor 67′

2:2 Senesi 74′

3:2 Kokcu 86′

3:3 Traore 95′

Bodo/Glimt – AS Roma 2:1(0:1)

0:1 Pellegrini 43′

1:1 Saltnes 56′

2:1 Vetlesen 89′

Leicester City – PSV Eindhoven (0:0)

Olympique Marsylia – PAOK Saloniki 2:1(2:0)

1:0 Gerson 10′

2:0 Payet 45′

2:1 El Kaddouri 48′