Piątek z kolejny golem w Lidze Konferencji [WIDEO]

Krzysztof Piątek strzelił gola w europejskich pucharach. Napastnik trafił do siatki w czwartkowym meczu Cercle Brugge - Basaksehir w 6. kolejce Ligi Konferencji.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Krzysztof Piątek z trafieniem w Lidze Konferencji

Krzysztof Piątek imponuje formą w trwającym sezonie i błyszczy w barwach Basaksehiru. 29-letni napastnik prowadzi w klasyfikacji strzelców tureckiej Super Lig, mając na swoim koncie już 10 bramek. Wychowanek Lechii Dzierżoniów prezentuje również znakomitą skuteczność w europejskich pucharach.

W czwartek Basaksehir mierzył się na wyjeździe z Cercle Brugge w ramach 6. kolejki Ligi Konferencji. Piątek w 74. minucie wpisał się na listę strzelców, dzięki czemu jego zespół objął prowadzenie w Belgii. Dla reprezentanta Polski było to już piąte trafienie w fazie ligowej. Turcy nie zdołali utrzymać prowadzenia, gdyż chwilę później wyrównał Paris Brunner. Piątek na boisku spędził cały mecz.

Krzysztof Piątek z piątym golem w Lidze Konferencji ⚽✅#UECL pic.twitter.com/NkO5Gc6EmT — Polsat Sport (@polsatsport) December 19, 2024

Remis wywalczony przez belgijską drużynę pozwolił im awansować do 1/8 finału LK. Z kolei Basaksehir odpadł z europejskich pucharów i Piątek nie poprawi już swojego dorobku bramkowego. Przypomnijmy, iż były snajper Cracovii reprezentuje barwy tureckiego Basaksehiru od lipca 2023 roku, kiedy to dołączył do klubu na zasadzie wolnego transferu po rozstaniu z Herthą Berlin.

Cercle Brugge – Basaksehir 1:1 (0:0)