Obrońca Djurgardens IF Piotr Johansson w rozmowie z WP Sportowe Fakty wypowiedział się na temat nadchodzącej potyczki z Lechem Poznań w Lidze Konferencji. Stawką dwumeczu jest awans do ćwierćfinału.

Johansson w rozmowie z WP Sportowe Fakty zwrócił uwagę na jakość Ishaka

Obrońca Djurgardens podkreśla, że Szwedzi też mają mocny zespół

Początek meczu Lech – Djurgardens o 21:00

Johansson chwali Mikael Ishaka

Piotr Johansson, urodził się w Gorlicach, ale wychował w Szwecji, gdzie wyjechał z rodziną. Tam rozpoczynał swoją piłkarską karierę od szkółki Malmoe, aż w końcu trafił do Djurgardens, z którym obecnie występuje na arenie międzynarodowej.

Johansson podkreśla, że jego zespół przede wszystkim musi zwrócić uwagę na Mikaela Ishaka, który jego zdaniem jest najgroźniejszym piłkarzem Kolejorza. – W ostatnich dniach oglądaliśmy kilka razy wideo dotyczące rywala. Lech to topowy zespół, w sumie wydaje mi się, że można te dwa kluby porównać. Lech jest jak Djurgardens w Szwecji, czyli czołówka. Lech ma wielu dobrych graczy, duży potencjał między innymi w ataku, ale gdybym miał wybrać jednego piłkarza z tego klubu, który ma wielki wpływ na zespół, to powiedziałbym Mikael Ishak – przyznał obrońca Djurgardens w rozmowie z WP Sportowe Fakty.

– Musimy na niego uważać, kontrolować go w każdym momencie, w każdym miejscu w naszym polu karnym i w jego pobliżu. Ale… To że chwalę Lecha, nie znaczy, że czujemy się gorsi. My też mamy bardzo dobry zespół i znów chcemy to pokazać – dodał Johansson.

Przed pierwszym spotkaniem to Lech Poznań jest stawiany w roli faworyta. Tak przynajmniej uważają polscy bukmacherzy. Kolejorz musi jednak przygotować się na trudne wyzwanie, ale awans do ćwierćfinału z pewnością jest w zasięgu drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma.

