Lech - Djurgardens: typy, kursy, zapowiedź. Lech Poznań w meczu 1/8 finału Ligi Konferencji podejmie przed własną publicznością Djurgardens. Kolejorz, jeśli chce pisać piękną historię i myśleć o awansie do ćwierćfinału musi postarać się o korzystny wynik w pierwszym starciu. Poznaniacy z pewnością nie stoją na straconej pozycji w tej rywalizacji. Początek meczu o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Stadion Poznan Liga Konferencji Europy Lech Poznań Djurgaarden 2.00 3.65 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2023 11:17 .

Lech Poznań – Djurgardens, typy i przewidywania

Bukmacherzy w roli faworyta widzą Lech Poznań. Kolejorz musi jednak nastawić się na trudną przeprawę w meczu z Djurgardens. Poznaniacy chcąc ułatwić sobie sprawę awansu muszą postarać się o dobry rezultat w pierwszym spotkaniu, dlatego liczymy, że Lech zagra znacznie odważniej niż w pierwszej rywalizacji z Bodo/Glimt. Zespół z Bułgarskiej choć przegrał dwa z ostatnich czterech meczów biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki to w każdym z nich strzelał gola. Szwedzi natomiast w czterech ostatnich spotkaniach tracili po jednym golu, co pokazuje, że mają swoje problemy w defensywie. Nasz typ: gol dla Lecha – TAK.

Lech Poznań – Djurgardens, sytuacja kadrowa

Szkoleniowiec Lecha Poznań John van den Brom w kadrze meczowej nie dokonał żadnych zmian w porównaniu do meczu z Bodo/Glimt. Warto też podkreślić, że trener Kolejorza roszad mógł dokonać jedynie na liście B, na której zgłoszeni są wychowankowie oraz zawodnicy do 21. roku życia.

Inaczej wygląda sytuacja Djurgardens IF, które nie uczestniczyło w fazie play-off i tym samym w czwartek rozegra pierwsze spotkanie w rundzie pucharowej Ligi Konferencji. Szwedzi zimą dokonali kilku transferów, a trzech nowych zawodników mogło znaleźć się na liście powołanych. Są to obrońca Carlos Moros Gracia, który ma na swoim koncie występy w ŁKS Łódź, Oliver Berg oraz Jacob Bergstrom. Ze składu wypadli natomiast Lucas Bergvall, Wilmer Odefalk oraz Oskar Fallenius.

Lech Poznań – Djurgardens, ostatnie wyniki

Lech Poznań gra w kratkę w ostatnim czasie. Kolejorz w piątek rozbił w PKO Ekstraklasie Lechię Gdańsk aż 5:0, jednak wcześniej niespodziewanie przegrał pojedynki ze Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lubin. Poznaniacy zameldowali się w 1/8 finału Ligi Konferencji dzięki wygranemu dwumeczu z Bodo/Glimt (0:0, 1:0).

Djurgardens skończył poprzedni sezon szwedzkiej ekstraklasy na drugim miejscu ze stratą siedmiu punktów do lidera, a nowy sezon rozpocznie się dopiero w kwietniu. Rywale Lecha w ostatnim czasie rywalizowali natomiast w Pucharze Szwecji. Tutaj pierwsza runda rozgrywana jest w formie grup, a tą Djurgardens wygrał z kompletem zwycięstw pokonując Landskronę, Orebro i Brommapojkarnę łącznie uzyskując bilans bramkowy 10:3.

Lech Poznań – Djurgardens, historia

Jak dotąd Lech Poznań nigdy nie rywalizował z Djurgarden. Będzie to zatem pierwsza bezpośrednia rywalizacja obu drużyn.

Lech Poznań – Djurgardens, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem spotkania jest Lech Poznań, a kursy na zwycięstwo Kolejorza oscylują wokół 1,96. Jeśli masz przeczucie odnośnie tego, jak zakończy się to spotkanie, ale nie chcesz ryzykować to bukmacher STS przygotował wspaniałą ofertę dla nowych klientów. Zarejestruj nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL i skorzystaj z zakładu bez ryzyka do 100 zł, a także odbierz bonus od pierwszej wpłaty.

Lech Poznań – Djurgardens, kto wygra

Lech Poznań – Djurgardens, przewidywane składy

Lech Poznań: Bednarek, Pereira, Salamon, Milić, Rebocho, Sousa, Karlstrom, Skóraś, Szymczak, Murawski, Ishak.

Djurgardens: Zetterstrom, Johansson, Moros Gracia, Danielson, Andersson, Eriksson, Findell, Schuller, Asoro, Evardsen, Wikheim.

Lech Poznań – Djurgardens, transmisja meczu

Czwartkowy mecz Lecha Poznań z Djurgardens w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji będzie transmitowany na antenie TVP Sport. Spotkanie będzie również dostępne w aplikacji Sport.TVP.pl oraz na platformie Viaplay. W tym drugim przypadku dostęp do transmisji jest płatny i należy wykupić subskrypcję.

