Liga Konferencji: terminarz. Kto dzisiaj gra? (16.09.2021)

W czwartek 16 września rozegrana zostanie większość meczów w Lidze Konferencji. Sprawdź terminarz oraz gra w 1. kolejce.

16 września to dzień, w którym grają klubu zakwalifikowane do Ligi Konferencji

Ciekawych meczów nie powinno zabraknąć

Zapoznaj się z terminarzem pierwszej kolejki

Slavia Praga – Union Berlin

Bardzo interesująco zapowiada się jeden z meczów Ligi Konferencji, którego początek zaplanowano na godzinę 18:45. W Pradze wyeliminowana przez Legią Slavia, zmierzy się z Unionen. W składzie berlińczyków zabraknie Pawła Wszołka, który nie został zgłoszony do tych rozgrywek. Na występ może liczyć zaś Tymoteusz Puchacz. Reprezentant Polski spróbuje pomóc powstrzymać czeską ekipę.

Stade Rennais – Tottenham Hotspur

Emocji nie powinno zabraknąć również Roazhon Park. O wygraną zagrają tam zespoły, które przegrał swoje ostatni ligowe spotkanie. We Francji faworytem będzie Tottenham, czyli jeden z kandydatów do końcowego triumfu w tych rozgrywkach. Stade Rennais także ma swoje argumenty sportowe i nie zamierza złożyć broni.

AS Roma – CSKA Sofia

Kolejny z kandydatów do wygrania Ligi Konferencji to Roma. Rozpędzenie rzymianie z kompletem dziewięciu punktów są liderem tabeli Serie A. Zespół Jose Mourinho jest absolutnym faworytem do sięgnięcia po pełną pulę w czwartkowy wieczór na Stadio Olimpico.

Program 1. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji:

Czwartek (16 września)

16:30 Kairat – Omonia Nikozja

18:45 HJK – Lask Linz

18:45 Flora – KAA Gent

18:45 Slavia Praga – Union Berlin

18:45 Slovan Bratysława – FC Kopenhaga

18:45 Lincoln Red Imps – PAOK Saloniki

18:45 Stade Rennais – Tottenham Hotspur

18:45 Mura – Vittesse Arnhem

18:45 Karabach Agdam – FC Basel

21:00 Anarthosis – Partizan

21:00 AS Roma – CSKA Sofia

21:00 Bodo-Glimt – Zoria Ługańsk

21:00 FC Jablonec – CFR Cluj

21:00 Randers FC – AZ Alkmaar

