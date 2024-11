Legia Warszawa została ukarana przez UEFA Źródło: UEFA Paweł Wątorski Legia Warszawa została ukarana grzywną 15 tys. euro za mecz z FK TSC Baćka Topola. Dodatkowo UEFA zakazała sprzedaży biletów na kolejne wyjazdowe spotkanie w europejskich pucharach.

2YDP8XG Warsaw, Poland. 03rd Oct, 2024. (L-R) Max Oyedele, Steven Kapuadi, Radovan Pankov (Legia Warszawa) celebrates after scoring goal during UEFA Europa Conference League game between teams of Legia Warszawa and Real Betis Balompie at Stadion Miejski Legii Warszawa. final score Legia Warszawa 1:0 Real Betis Balompie (Photo by Maciej Rogowski/SOPA Images/Sipa USA) Credit: Sipa US/Alamy Live News Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa