Legia Warszawa zwyciężyła rewanżowym meczu z Dritą (1:0). Tym samym podopieczni Goncalo Feio zapewnili sobie awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu "Wojskowi" bowiem zwyciężyli 2:0.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Legia Warszawa z awansem do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy

W czwartkowy wieczór Legia Warszawa rozgrywała swoje rewanżowe spotkanie z Dritą w ramach IV rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Goncalo Feio przywieźli z Łazienkowską dość solidną zaliczkę. W pierwszym meczu bowiem zwyciężyli rezultatem 2:0. Przed rewanżem “Wojskowi” byli w uprzywilejowanej sytuacji i pozostało tylko dopełnić formalności, aby zakwalifikować się do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

W pierwszej odsłonie rywalizacji nie oglądaliśmy zbyt ciekawego widowiska. Gra nie była na wysokim poziomie. Drita częściej operowała piłką przy nodze, ale gospodarze dzisiejszego starcia nie potrafili zagrozić bramce chronionej przez Kacpra Tobiasza. Legia Warszawa natomiast oddała więcej strzałów na bramkę, ale finalnie drużyny schodziły na przerwę z bezbramkowym rezultatem.

Druga połowa toczyła się głównie pod bramką Legii Warszawa. Drita robiła wszystko, aby w końcu przełamać defensywę “Wojskowych”. W wielu sytuacjach Kosowianom niewiele brakowało, aby wpakować futbolówkę do bramki, ale tego dnia nie można było powiedzieć złego słowa na obronę polskiego zespołu. Reszta zespołu Legii natomiast prezentowała się zdecydowanie poniżej oczekiwań. W doliczonym czasie gry wreszcie obejrzeliśmy trafienie. Tomas Pekhart z najbliższej odległości wpakował piłkę do bramki. Tym samym był to ostatni akcent tej rywalizacji.

Legia Warszawa tym samym zapewniła sobie awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Wkrótce odbędzie się losowanie, po którym poznamy przeciwników “Wojskowych” w europejskich pucharach.

Drita – Legia Warszawa 0:1 (w dwumeczu 0:3)

Pekhart (90+1′)

