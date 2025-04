Legia przekazała nowe wieści ws. biletów na mecz z Chelsea. Otwartej sprzedaży nie będzie

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Bilety na mecz Legia – Chelsea wyprzedane

Legia Warszawa w poprzedniej rundzie Ligi Konferencji wyeliminowała Molde, co sprawiło, że w ćwierćfinale rozgrywek los splótł ją z Chelsea. Bardzo atrakcyjny rywal sprawił, że zainteresowanie biletami na kwietniowy mecz przy Łazienkowskiej było ogromne. Od razu stało się jasne, że nie wszyscy chętni będą mogli zasiąść na trybunach, by śledzić to widowisko na żywo.

Stołeczny klub długo zwlekał z opublikowaniem harmonogramu sprzedaży. Ostatecznie zadbano, by na meczu z Chelsea na stadionie pojawili się przede wszystkim fani, którzy na co dzień wspierają warszawską drużynę. Sprzedaż wejściówek podzielono na pięć etapów, podczas których bilety mogły nabywać osoby w zależności od ilości spotkań obejrzanych przy Łazienkowskiej 3 w trwającej kampanii.

W piątek miała się rozpocząć otwarta sprzedaż biletów, ale już wiemy, że do niej nie dojdzie. W czwartek, chwilę po godzinie 13, Legia w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wszystkie bilety na mecz z Chelsea zostały wyprzedane. Zatem mimo dość wysokich cen biletów, pojedynek z The Blues obejrzy komplet publiczności.

Mecz rozpocznie się w czwartek, 10 kwietnia, o godzinie 18:45. Rewanż, tydzień później w Londynie. Faworytem jest oczywiście gigant z Premier League, ale dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.