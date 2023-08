Legia Warszawa – FC Midtjylland to spotkanie czwartej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. W pierwszym meczu padł remis 3:3. Jakim wynikiem zakończy się starcie na Łazienkowskiej? Kogo do gry wystawią Kosta Runjaić i Thomas Thomasberg? Tak wyglądają przewidywane składy na dzisiejszy pojedynek.