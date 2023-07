Lech wyhamował po przerwie. Awans jest jednak blisko [WIDEO]

Lech udanie zaczął przygodę z pucharami w sezonie 2023/2024. Drużyna z Poznania pokonała u siebie 3:1 Żalgiris Kowno w drugiej rundzie el. do Ligi Konferencji.

IMAGO/Przemysław Szyszka/CYFRASPORT Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Za nami pierwszy z dwóch meczów Lech kontra Żalgiris

Z pierwszej batalii zwycięsko wyszedł polski zespół

Poznaniacy ograli rywala 3:1 i są na dobrej drodze do znalezienia się w trzeciej rundzie el. do Ligi Konferencji

Lech nie zawiódł kibiców. Idealnie jednak nie było

Lech rywalizację o grupę Ligi Konferencji rozpoczął od drugiej rundy eliminacji. Do Poznania w czwartkowy wieczór przyjechał Żalgiris Kowno. Przyjezdni nie potrafili dorównać poziomem polskiej ekipie, co potwierdzał wynik do przerwy.

Brązowy medalista mistrzostw Polski strzelanie rozpoczął w 11. minucie, gdy asystę zaliczył Elias Andersson, a bramkę głową zdobył Dino Hotić. Bośniak mógł mieć dublet, ale nie wykorzystał kapitalnego podania Kristoffera Velde.

Problemu z finalizacją akcji nie miał Antonio Milić. Chorwat znalazł się w polu karnym, gdzie otrzymał podanie od Joela Pereiry. Stoper pokonał golkipera gości, co w doliczonym czasie uczynił jeszcze Radosław Murawski. Pomocnik przymierzył z dystansu w lewy dolny róg bramki.

𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐰𝐲𝐠𝐫𝐲𝐰𝐚 𝐝𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐫𝐰𝐲 𝐳 𝐙̇𝐚𝐥𝐠𝐢𝐫𝐢𝐬𝐞𝐦 𝐊𝐨𝐰𝐧𝐨 3️⃣:0️⃣!



A tak strzelanie zaczął Dino Hotić 😎



Oglądaj 𝗟𝗜𝗩𝗘 👉 https://t.co/kQ94KD99dn pic.twitter.com/REptXUaiOD — TVP SPORT (@sport_tvppl) July 27, 2023

Żalgiris na gola Murawskiego odpowiedział przed upływem godziny gry. Był to efekt straty Jespera Karlstroma, z czego skorzystał Anton Fase. Lech przygasł w drugiej połowie i mecz był bardziej wyrównany. Kibice nie zobaczyli jednak już żadnego gola i poznaniacy ograli przyjezdnych z Litwy 3:1. Rewanż za tydzień.