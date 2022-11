PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech Poznań po znakomitym widowisku pokonał Villarreal 3:0 w meczu 6. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji i zagra na wiosnę w 1/16 finału. Bramki dla Kolejorza zdobywali w tym pojedynku Velde oraz Skóraś.

Znakomity Lech! Takiego mistrza Polski chcemy oglądać

Lech Poznań, aby zagwarantować sobie awans do kolejnej rundy Ligi konferencji i nie oglądać się na mecz Hapoelu potrzebował zwycięstwa. Jednak było wiadomo, że nawet w rywalizacji z grającym w nieco rezerwowym składzie Villarreal, Kolejorzowi łatwo nie będzie.

Początek należał do gości z Hiszpanii, którzy przejęli kontrolę w tym spotkaniu i kilkakrotnie zagrozili bramce Bednarka będąc dwukrotnie bardzo blisko objęcia prowadzenia. Lech odpowiedział dwoma kontrami. Okazję miał między innymi Ishak, ale napastnik Kolejorza nie wykorzystał szansy.

Lech objął upragnione prowadzenie w 27. minucie, a na listę strzelców wpisał się Velde.

Po objęciu prowadzenia, Lech zdołał opanować sytuację na boisku i po raz pierwszy w tym pojedynku zaczął dłużej utrzymywać się przy piłce. Villarreal próbował bronić już na połowie ekipy z Poznania, ale też pozostawiał momentami swojemu rywalowi mnóstwo wolnych przestrzeni w okolicach własnego pola karnego. Lech próbował swoich sił również w ataku pozycyjnym, ale nic z tego nie wyniknęło. Ostatecznie końcówka połowy była mniej emocjonująca i zawodnicy Kolejorza zeszli do szatni z jednobramkowym prowadzeniem.

Druga połowa nie mogła zacząć się lepiej dla Lecha Poznań, który bardzo szybko podwyższył na 2:0. Świetną trójkową akcję Ishak – Velde – Skóraś wykończył ten ostatni pakując piłkę do praktycznie pustej bramki.

Po zdobyciu kolejnego gola Lech cofnął się do głębszej defensywy broniąc korzystnego rezultatu. Po części został także zmuszony do tego przez graczy Villarreal, którzy nie zamierzali się poddawać i dążyli do zdobycia bramki kontaktowej. Mimo to, świetnie zorganizowany Kolejorz nie dał się zaskoczyć samemu próbując od czasu do czasu zaatakować bramkę rywala w kontrataku.

Jeden z nich przyniósł kolejnego gola. W 77. minucie na listę strzelców ponownie wpisał się Skóraś po asyście Ishaka. Ta bramka definitywnie zamknęła to spotkanie. Lech kontrolował już ostatnie minuty gry, natomiast trzeci gol odebrał wszystkie chęci zawodnikom Villarreal.

Lech Poznań pokonał Villarreal i zagra w 1/16 Ligi Konferencji. W drugim meczu tej grupy Hapoel pokonał Austrię Wiedeń 4:0, jednak nie miało już to żadnego znaczenia na sytuację Kolejorza.