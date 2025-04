Legia Warszawa z honorem odpada z Ligi Konferencji. Niespodzianka na Stamford Bridge!

Legia Warszawa sprawiła sensację, pokonując Chelsea (2:1) na Stamford Bridge w rewanżu ćwierćfinału Ligi Konferencji. Mimo efektownego zwycięstwa, do półfinału awansowali The Blues dzięki wygranej w pierwszym meczu w Warszawie.

PressFocus Na zdjęciu: Chelsea FC - Legia Warszawa

Chelsea awansuje, ale to Legia triumfuje w rewanżu!

Legia Warszawa zmierzyła się z Chelsea na Stamford Bridge w meczu rewanżowym 1/4 finału Ligi Konferencji. W spotkaniu rozgrywanym przy Łazienkowskiej angielski gigant pewnie zwyciężył (3:0), a Noni Madueke dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Polski zespół musiał się wznieść na wyżyny, by sprawić niespodziankę na londyńskim obiekcie.

Goncalo Feio w wyjściowym składzie nieco namieszał. W bramce wystąpił Vladan Kovacević, który zastąpił Kacpra Tobiasza, natomiast w ataku od pierwszych minut zagrał Tomas Pekhart. Wojskowi polecieli do Anglii osłabieni, ponieważ kontuzjowani nadal są m.in. Bartosza Kapustka, Marc Gual czy Paweł Wszołek.

Zobacz również: Legia poszła mocno? “To nazwisko otwiera wiele drzwi” (WIDEO)

Spotkanie znakomicie rozpoczęło się dla warszawskiej ekipy. Filip Jorgensen sfaulował w polu karnym Tomasa Pekharta i sędzia wskazał na jedenasty metr. Do piłki podszedł sam poszkodowany i wyprowadził Legię na sensacyjne prowadzenie. Legioniści nie zdołali utrzymać korzystnego wyniku do przerwy. W 33. minucie akcję gospodarzy sfinalizował Marc Cucurella, który wykorzystał świetne podanie od Jadona Sancho. W końcówce pierwszej części meczu hiszpański zawodnik znów trafił do siatki, ale arbiter odgwizdał spalonego.

CO ZA POCZĄTEK! 🔥



RZUT KARNY I 𝐆𝐎𝐎𝐋 DLA LEGII WARSZAWA!



📺 Polsat Sport 1 | Polsat Sport Premium 2

📲 @PolsatBoxGo #UECL | @LegiaWarszawa pic.twitter.com/cBhWk7Z7xe — Polsat Sport (@polsatsport) April 17, 2025

Warszawski zespół ponownie objął prowadzenie w 53. minucie, kiedy to Steve Kapuadi efektownym strzałem głową umieścił piłkę w siatce. Chwilę później londyńczycy odpowiedzieli trafieniem, jednak gol Tyrique’a George’a nie został uznany z powodu spalonego. Drużyna prowadzona przez Goncalo Feio pokonała Chelsea (2:1), lecz to londyńczycy, dzięki korzystnemu wynikowi z pierwszego meczu, awansowali do półfinału Lig Konferencji.

Steve Kapuadi TRAFIA i Legia po raz drugi obejmuje prowadzenie w Londynie! 🤩🔥



📺 Polsat Sport 1, Polsat Sport Premium 2

📲 @PolsatBoxGo#UECL pic.twitter.com/tqnm3bcBEZ — Polsat Sport (@polsatsport) April 17, 2025

Chelsea FC – Legia Warszawa 1:2 (1:1)

0:1 Tomas Pekhart 10′ (k)

1:1 Marc Cucurella 33′

1:2 Steve Kapuadi 53′