Ole Gunnar Solskjaer w Stambule wytrzymał zaledwie siedem miesięcy. Legendarny napastnik Manchesteru United i były trener Czerwonych Diabłów został zwolniony przez Besiktas po kompromitacji w europejskich pucharach.

Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Ole Gunnar Solskjær

Solskjaer znowu bez pracy

Besiktas zanotował wyjątkowo przeciętny sezon w krajowych rozgrywkach. Czarne Orły zajęły dopiero 4. miejsce w tabeli Super Lig. Walkę o europejskie puchary ekipa ze Stambułu rozpoczęła od 2. rundy eliminacji do Ligi Europy. Jednak ich marzenia o awansie zostały rozwiane w ekspresowym tempie – Szachtar w dwumeczu wygrał 6:2. To oznaczało, że Ole Gunnar Solskjaer i jego podopieczni „spadli” do Ligi Konferencji.

W 3. rundzie Besiktas uporał się z irlandzkim St. Patricks (7:4), a w decydującej fazie zmagań trafił na FC Lausanne-Sport. W Szwajcarii padł remis 1:1, natomiast w rewanż na Tüpraş Stadyumu sensacyjnie triumfowali goście, którzy po trafieniu Nathana Butlera-Oyedeiego zapewnili sobie awans do fazy ligowej.

Władze 16-krotnych mistrzów Turcji szybko zareagowały na katastrofalną postawę drużyny na arenie międzynarodowej – Ole Gunnar Solskjaer został zwolniony. – W wyniku decyzji podjętej na posiedzeniu zarządu rozwiązaliśmy umowę z trenerem Ole Gunnarem Solskjaerem czytamy w oficjalnym komunikacie klubowym.

Norweg prowadził Besiktas od stycznia 2025 roku. Były trener Manchesteru United w 25 meczach zanotował 15 zwycięstw, 5 remisów i 9 porażek. Bilans bramkowy Czarnych Orłów pod jego wodzą to 52:34.