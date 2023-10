Były piłkarz Legii punktuje Runjaicia. “To mnie dziwi”

fot. Imago/Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Ivica Vrdoljak

Legia Warszawa ma za sobą cztery porażki z rzędu

Gra Wojskowych w defensywie jest ich największą bolączką

Ivica Vrdoljak wytyka błędy trenerowi stołecznej ekipy

“W Legii nie wiadomo, na kogo postawi trener”

Legia Warszawa ma za sobą cztery porażki, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. To najgorsza seria drużyny, od kiedy prowadzi ją Kosta Runjaic, czyli od początku sezonu 2022/2023.

Na początku kampanii stołeczna ekipa imponowała grą ofensywną, tuszując tym samym problemy w obronie. Teraz skuteczności brakuje, co przekłada się na bardzo słabe wyniki. W temacie zaistniałego kryzysu wypowiedział się były piłkarz Legii Ivica Vrdoljak. Uważa on, że przynajmniej w pewnej części winę ponosi Runjaic, który zbyt często rotuje wyjściową jedenastką.

– Kłopoty Legii są związane chociażby z tym, że jej piłkarze nie są w stanie kontrolować gry w środku pola. Moim zdaniem, defensywie brakuje stabilizacji. Cenię Kostę Runjaica, ale uważam, że jeśli decyduje się na grę trójką z tyłu, to powinien mieć dwóch stoperów, którzy będą występować niemal cały czas. W Legii za to nigdy nie wiadomo, na kogo postawi trener – analizuje.

Od kilku miesięcy bardzo dobrze prezentuje się Ernest Muci, który nie ma pewnego miejsca w składzie Legii. Vrdoljak twierdzi, że sadzanie go na ławce to spory błąd ze strony sztabu szkoleniowego.

– To mnie dziwi. Muci to zawodnik, na którym Legia może zarobić. Powinien grać prawie cały czas, można zmienić go w końcówce. To również zawodnik, który potrafi rozstrzygnąć losy spotkania. O takie decyzje należałoby jednak zapytać trenera. Na postawę Legii w ofensywie wpływają decyzje trenera. Mam na myśli rotacje i zmienianie pozycji. Nie wiem, czy Marc Gual jest dziesiątką czy napastnikiem. To samo dotyczy Macieja Rosołka czy Muciego – mówi były kapitan Wojskowych.

