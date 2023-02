PressFocus Na zdjęciu: Lucas Ocampos

W czwartek o godzinie 21:00 rozpoczęły się cztery ostatnie mecze pierwszej rundy 1/16 finału Ligi Europy. Grały, między innymi, Juventus, Sporting czy Sevilla. Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich meczów.

W czwartkowy późny wieczór rozegrano cztery kolejne spotkania 1/16 finału Ligi Europy

Bliżej awansu znalazły się ekipy Sevilli i AS Monaco

Prezentujemy wyniki i strzelców ostatnich meczów

Sevilla rozbiła PSV, kiepski wynik Juventusu

Nie tylko w spotkaniach, które rozpoczęły się o 18:45 nie zabrakło emocji. Późnym wieczorem rozegrano bowiem cztery ostatnie mecze pierwszej rundy 1/16 finału Ligi Europy. Juventus, w kiepskim stylu, zaledwie zremisował u siebie z Nantes i to Francuzi mogą być bardziej zadowoleni. AS Monaco zdołało wywieźć komplet oczek ze stadionu Bayeru Leverkusen po zaciętym starciu. Z kolei wracająca do formy Sevilla pewnie pokonała u siebie PSV Eindhoven. Pojedynek lizbońskiego Sportingu z FC Midtjylland zakończył się zaś remisem. Rewanże odbędą się już w najbliższy czwartek.

Wyniki 1/16 finału Ligi Europy:

Bayer Leverkusen – AS Monaco 2:3 (0:1)

0-1 Hradecky 9’ sam.

1-1 Diaby 48’

2-1 Wirtz 59′

2-2 Diatta 74′

2-3 Disasi 92′

Juventus – Nantes 1:1 (1:0)

1-0 Vlahović 13’

1-1 Blas 60′

Sevilla FC – PSV Eindhoven 3:0 (1:0)

1-0 En-Nesyri 45+2’

2-0 Ocampos 50′

3-0 Gudelj 55′

Sporting – FC Midtjylland 1:1 (0:0)

0-1 Ashour 77′

1-1 Coates 94′