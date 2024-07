Wisła Kraków rozpoczyna grę w Lidze Europy. Moskal wybrał skład na mecz z KF Llapi

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Kazimierz Moskal

Oficjalny skład Wisły Kraków na mecz z KF Llapi

Wisła Kraków w poprzednim sezonie niespodziewanie dotarła do finału krajowego pucharu. Co więcej, Biała Gwiazda w decydującym meczu wygrała po dogrywce (2:1) z Pogonią Szczecin i zdobyła pierwszy od dwudziestu jeden lat Puchar Polski. W nagrodę będzie reprezentować nasz kraj w eliminacjach do Ligi Europy. Pierwszym rywalem Białej Gwiazdy w europejskich pucharach będzie KF Llapi.

Mecz z drużyną z Kosowa będzie również kolejnym już oficjalnym debiutem Kazimierza Moskala w roli trenera Wisły. 57-latek wrócił do Krakowa, gdzie zastąpił na ławce trenerskiej Alberta Rude, z którym nie przedłużono kontraktu. Doświadczony szkoleniowiec na mecz z Llapi w eliminacjach Ligi Europy postawił na nowych graczy, którzy latem wzmocnili klub. Debiut w koszulce Białej Gwiazdy zaliczą m.in. Olivier Sukiennicki i Rafał Mikulec. Ponadto w składzie zobaczymy największą gwiazdę – Angela Rodado.

Skład Wisły na mecz z KF Llapi: Chichkan – Jaroch, Uryga, Colley, Mikulec – Carbo, Sapała – Sukiennicki, Gogół, Baena – Rodado

Początek meczu Wisła Kraków – KF Llapi o godzinie 20:30. Arbitrem spotkania na stadionie przy ulicy Reymonta 22 będzie Marc Nagtegaal z Holandii. Rewanż odbędzie się za tydzień w Kosowie w czwartek (18 lipca) o godzinie 18:30.