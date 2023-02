fot. PressFocus Na zdjęciu: Angel Di Maria

Juventus pokonał na wyjeździe Nantes 3-0 i wywalczył awans do 1/8 finału Ligi Europy. Bohaterem rywalizacji został Angel Di Maria, który skompletował hattricka.

Juventus pokonał Nantes 3-0

Wszystkie bramki padły autorstwa Angela Di Marii

W bramce “Starej Damy” zagrał Wojciech Szczęsny

Spokojny awans Juventusu

Pierwszy mecz w Turynie zakończył się remisem 1-1. Po meczu ze sporą krytyką mierzył się Massimiliano Allegriego, którego nazywano przesadnie pragmatycznym. W szeregach Juventusu pojawiła się niepewność dotycząca rewanżowego starcia we Francji. Nantes wyglądało na ekipę, która może sprawić niespodziankę i wywalczyć awans do 1/8 finału Ligi Europy.

Lekarstwem na problemy “Starej Damy” okazał się być zdrowy i dobrze dysponowany Angel Di Maria. Argentyńczyk dał prowadzenie swojej drużynie już w piątej minucie. Popisał się on fantastycznym uderzeniem zza pola karnego, po którym podkręcona piłka wylądowała tuż przy słupku. Kwadrans później ponownie podziwialiśmy ogromne umiejętności Di Marii. Tym razem zabawił się on w polu karnym, ograł bramkarza, a na drodze do bramki stanął Nicolas Pallois, który przy próbie interwencji dotknął futbolówkę ręką. Arbiter usunął go z boiska i podyktował jedenastkę. Tej decyzji towarzyszyły spore kontrowersje, bowiem obrońca Nantes nie był w stanie jakkolwiek w tej sytuacji zareagować. Po analizie VAR decyzja została podtrzymana, a z rzutu karnego skutecznie trafił były zawodnik Paris Saint-Germain.

W drugiej połowie grające w osłabieniu Nantes nie było w stanie ruszyć do odrabiania strat. Kolejne okazje tworzył sobie Juventus, a jedną z nich ponownie wykorzystał Di Maria. Tym razem Argentyńczyk odbitą piłkę sięgnął głową, kompletując hattricka.

“Stara Dama” utrzymała trzybramkowe prowadzenie do ostatniego gwizdka i wywalczyła zasłużony awans do 1/8 finału Ligi Europy.