Liga Europy to rozgrywki, w których zagra Raków Częstochowa. Sprawdź, do którego koszyka trafił mistrz Polski i na kogo może trafić zespól Dawida Szwargi.

IMAGO/MICHAL CHWIEDUK / FOKUSMEDIA Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Raków w tym sezonie zadebiutuje w fazie grupowej europejskich pucharów

Rozgrywki, w którym zobaczymy częstochowian to Ligi Europy

Sprawdź jak wygląda potencjalnie najtrudniejsza możliwa grupa dla mistrza Polski

Raków przed debiutem w Lidze Europy

Raków w sezonie 2023/2024 po raz pierwszy zagra w fazie grupowej Ligi Europy. Częstochowianie to zespół z trzecim najmniejszym współczynnikiem spośród uczestników tej edycji. Mniej mają tylko Aris i Hacken. To powoduje, że mistrz Polski może trafić do grupy śmierci. Taką byłoby zestawienie: Roma, Marsylia, Brighton, Raków. Z kim drużyna Dawida Szwargi miałaby szansę na punkty? Gdyby dopisało szczęście, byłoby to zestawienie: Rangers, Karabach, Maccabi Hajfa, Raków. Losowanie już w piątek 1 września.

Liga Europy: potencjalni rywale Rakowa

Koszyk 1:

West Ham

Liverpool

Roma

Ajax

Villarreal

Leverkusen

Atalanta

Rangers FC



Koszyk 2:

Sporting CP

Slavia Praga

Rennes

Olympiakos Pireus

Betis

LASK

Olympique Marsylia

Karabach

Koszyk 3:

Molde

Brighton

Sheriff

Union Saint-Gilloise

Freiburg

Sparta Praga

Maccabi Hajfa

Sturm Graz

Koszyk 4: