Jude Bellingham stwierdził, że to Vinicius Junior powinien otrzymać Złotą Piłkę 2024. Zdaniem Anglika popularny "Vini" jest najlepszy na świecie.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Jude Belingham

Bellingham czy Vinicius?

Gala rozdania najważniejszych piłkarskich nagród, w tym słynnej Złotej Piłki zbliża się coraz większymi krokami. Zakończyły się już rozgrywki ligowe we wszystkich najważniejszych krajach, a za chwilę odbędzie się finał Ligi Mistrzów. Do tego w tym roku dochodzą dwa wielkie turnieje, czyli Euro 2024 w Niemczech oraz Copa America w Stanach Zjednoczonych. To właśnie być może wynik w tych zmaganiach zdecyduje o tym, kto wygra tę prestiżową nagrodę.

Faworytów – przynajmniej na dzisiaj – jest kilku. Wśród najpoważniejszych z pewnością jest Vinicius Junior, Kylian Mbappe oraz Jude Bellingham. Według wielu finałowe starcie może rozegrać się pomiędzy graczami Realu Madryt. Obaj w tym sezonie byli absolutnymi liderami zespołu ze stolicy Hiszpanii i znacząco przyczynili się do wygrania La Liga. Dodatkowo mają jeszcze szansę na triumf w Lidze Mistrzów oraz medale ze swoimi reprezentacjami. Jednocześnie obaj nie szczędzą sobie komplementów i miłych słów na temat tego, kto z nich może otrzymać Złotą Piłkę 2024. Jude Bellingham stwierdził, że to Brazylijczyk powinien sięgnąć po tę nagrodę.

Bellingham: „Złota Piłka? Dla mnie Vinicius jest najlepszy na świecie. Tworzy magię z niczego. Ma wszystko, aby być najlepszym”.



„Vini powiedział, że to ja jestem najlepszy? W takim razie możemy podzielić ją na pół”. pic.twitter.com/fiI1EwykB7 — Los Galácticos (@_LGalacticos) May 27, 2024

– Złota Piłka? Dla mnie Vinicius jest najlepszy na świecie. Tworzy magię z niczego. Ma wszystko, aby być najlepszym piłkarzem. Vini też powiedział, że to ja jestem najlepszy, więc w takim razie możemy podzielić tę nagrodę na pół – powiedział Anglik cytowany przez “Los Galacticos” na platformie X (dawniej Twitter).

Czytaj więcej: Wyjaśniła się przyszłość Unaia Emery’ego. Wszystko jasne