PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

W poniedziałek poznamy zdobywcę Złotej Piłki za 2022 rok. Nagroda zostanie wręczona podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Paryżu. Nominowanych do nagrody w plebiscycie France Football jest 30 zawodników.

W poniedziałek poznamy najlepszego piłkarza na świecie w plebiscycie France Football

Głównym kandydatem do zdobycia Złotej Piłki jest Karim Benzema

Nominowanych do tej nagrody zostało 30 zawodników

Złota Piłka 2022: 30 nominowanych

Do nagrody dla Złotej Piłki w 2022 roku nominowanych zostało 30 zawodników. Wśród nich znalazł się reprezentant Polski Robert Lewandowski. Polak w przeciwieństwie do dwóch ubiegłych lat, nie jest zaliczany do grona głównych kandydatów do zdobycia nagrody. Plebiscyt ma jednego faworyta i jest nim Karim Benzema.

Bramkarze: Thibaut Courtois (Real Madryt), Mike Maignan (Milan)

Obrońcy: Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Antonio Rudiger (Real Madryt), Virgil Van Dijk (Liverpool), Joao Cancelo (City)

Pomocnicy: Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Bernardo Silva (City), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Luka Modric (Real Madryt), Kevin De Bruyne (City)

Napastnicy: Rafael Leao (Milan), Christopher Nkunku (Lipsk), Mohamed Salah (Liverpool), Vinicius Junior (Real Madryt, Luis Diaz (Liverpool), Robert Lewandowski (Barcelona), Riyad Mahrez (City), Son Heung-min (Tottenham), Karim Benzema (Real Madryt), Harry Kane (Tottenham), Darwin Nunez (Liverpool), Phil Foden (City), Sadio Mane (Bayern), Sebastien Haller (Borussia Dortmund), Cristiano Ronaldo (United), Dusan Vlahović (Juventus), Erling Haaland (City), Kylian Mbappe (PSG)

Złota Piłka 2022: kiedy i o której gala?

Uroczysta gala po której zostaną wręczone wszystkie nagrody w ramach plebiscyt France Football odbędzie się 17 października (poniedziałek) w Paryżu. Początek gali o godzinie 20:30.

Wybór najlepszego piłkarza – nagroda zostanie przyznana za rok 2021/22 – zostanie dokonany na podstawie głosowania 100 dziennikarzy. Jednego swojego przedstawiciela będzie miał każdy kraj zajmujący miejsce w pierwszej setce rankingu FIFA.