Karim Benzema znajduje się w wąskim gronie głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki. Bukmacherzy większe szanse na zdobycie tej nagrody dają tylko Lionelowi Messiemu i Robertowi Lewandowskiemu, ale sam Francuz nie przekreśla swoich szans.

Świetna forma Benzemy

33-letni Karim Benzema od dłuższego czasu prezentuje bardzo wysoką formę i jest kluczowym piłkarzem Realu Madryt. W każdym z trzech ostatnich sezonów La Liga francuski napastnik zdobywał ponad 20 bramek, a świetną dyspozycję potwierdza także w obecnych rozgrywkach. W ośmiu rozegranych meczach aż dziewięć razy wpisał się na listę strzelców i jest na bardzo dobrej drodze do poprawienia rekordowego osiągnięcia z sezonu 2015/16, kiedy strzelił 24 gole w jednym sezonie La Liga.

W tym roku Benzema po kilkuletniej przerwie wrócił także do reprezentacji Francji i stał się jej ważnym punktem. Mocno przyczynił się między innymi do wygrania Ligi Narodów, zdobywając po jednym gole w niedawnych półfinałach i finale.

Złota Piłka 2021. Benzema wśród nominowanych

Francuz znalazł się w gronie nominowanych do zdobycia Złotej Piłki za 2021 rok. Według bukmacherów większe szanse na zdobycie tej nagrody mają tylko Lionel Messi i Robert Lewandowski.

– To zawsze było moim marzeniem, a także motywacją. Złota Piłka reprezentuje najlepszych zawodników na świecie i to wspaniale być na tej liście. Jeżeli zobaczysz, kto się tam znajduje, to jest to bardzo satysfakcjonujące. To zawsze było moim celem – powiedział Benzema w wywiadzie dla ESPN.

Benzema wierzy, że ewentualne zdobycie nagrody nie jest dla niego odległe. – Tak, można tak powiedzieć. To, co robiłem przez ostatnie trzy-cztery lata, to kontynuowanie występów na wysokim poziomie. Kiedy gram, nie myślę o Złotej Piłce. Myślę, o tym, by pomóc drużynie. Złota Piłka jest tylko tego rezultatem – dodał.

Zwycięzcę plebiscytu poznamy 29 listopada podczas oficjalnej gali, która odbędzie się w Paryżu.

