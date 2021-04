Szkoleniowiec Realu Madryt Zinedine Zidane zapewnia, że jego drużyna jest gotowa na sobotnie El Clasico. Królewscy, którzy zajmują obecnie trzecie miejsce w ligowej tabeli, u siebie podejmować będą Barcelonę. Francuski trener mistrzów Hiszpanii podczas przedmeczowej konferencji prasowej był także pytany o Lionela Messiego.

Real Madryt przygotowany na El Clasico

Real Madryt miał zdecydowanie mniej czasu na przygotowanie się do sobotniego meczu od swojego rywala. Barcelona już wcześniej pożegnała się z rozgrywkami Ligi Mistrzów, natomiast Królewscy we wtorek rywalizowali w pierwszym ćwierćfinałowym meczu z Liverpoolem.

– Przygotowywaliśmy się do meczu w taki sam sposób, jak do każdego spotkania. Wiemy, że czeka nas trudne spotkanie, ale jesteśmy przygotowani. Mieliśmy kilka dni na regenerację i jesteśmy gotowi do gry. Bardzo poprawiliśmy się w defensywie i będziemy musieli zagrać świetny mecz, jeżeli chcemy wygrać. Sezon się jeszcze nie skończył, a my nie wygraliśmy. Musimy kontynuować naszą pracę i być bardzo skoncentrowani– powiedział Zidane.

Podczas konferencji prasowej Zidane był również pytany o przyszłość Lionela Messiego, któremu z końcem obecnego sezonu wygasa aktualna umowa z Barceloną – Mam nadzieję, że zostanie w Barcelonie. Jest mu tam dobrze, a to a to jest dobre także dla ligi hiszpańskiej – powiedział szkoleniowiec Realu Madryt. – Wiemy, jakim zawodnikiem jest Messi. To się nie zmieni, nawet jeśli nie strzeli bramki. Ale gramy przeciwko Barcelonie. To pojedynek Madryt – Barcelona. Oni wszyscy są naprawdę dobrzy. Postaramy się przezwyciężyć ich mocne strony i postaramy się rozegrać dobre spotkanie.

El Clasico ważne, ale nie decydujące

Real Madryt zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli La Liga, a do prowadzącego Atletico Madryt traci trzy punkty. Obie drużyny rozdziela właśnie FC Barcelona, która na swoim koncie ma jeden punkt mniej od lidera. Sobotnie El Clasico ma więc kluczowe znaczenie w walce o mistrzowski tytuł w obecnym sezonie, choć zdaniem Zinedine’a Zidane’a jeszcze niczego nie rozstrzygnie.

– Atleico ma przewagę, są pierwsi. Cokolwiek się stanie, do samego końca wszyscy będziemy musieli walczyć. Do samego końca niczego nie będziemy wiedzieć. Nie wiem, ile punktów pozostało nam do zdobycia, ale na pewno dużo. Stawką jutrzejszego meczu są trzy punkty, takie same jak przeciwko Eibar, czy Cadiz, czy reszcie zespołów. Nie myślę o tym, że jeżeli przegramy, to liga się skończy. Po prostu przygotowuje się do meczu i daję z siebie wszystko. Jesteśmy pozytywnie nastawieni – powiedział Zidane.

Sobotnie spotkanie, które rozgrane zostanie na Estadio Alfredo Di Stefano w Madrycie rozpocznie się o godzinie 21:00. Dowiedz się więcej i sprawdź nasze typy na mecz Real Madryt – Barcelona.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin