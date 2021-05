Zinedine Zidane to jeden z tych trenerów, który najbardziej jest łączony z objęciem sterów nad zespołem Juventusu po zakończaniu sezonu. Francuz nie chciał przed starciem z Granadą komentować plotek na ten temat, przekonując, że skupia się tylko na najbliższych spotkaniach.

Zidane kolejnym trenerem Juve?

Zinedine Zidane skupia się na najbliższych spotkaniach Królewskich. – Myślę tylko o trzech najbliższych meczach – przekonywał ostatnio opiekun Realu.

Chociaż Zidane nie chce jednoznacznie stwierdzić, że po sezonie rozstanie się z klubem z Madrytu, to media wydają się pewne tego, że tak właśnie się stanie. W związku z tym, że mało prawdopodobne jest, aby Andrea Pirlo utrzymał swoją posadę w Juve, to naturalnym kandydatem do jego zastąpienia jest właśnie były piłkarz Starej Damy.

Juventus aktualnie plasuje się dopiero na piątej pozycji w ligowej tabeli, tracąc trzy oczka do drugiej Atalanty i trzeciego Milanu. Celem turyńczyków jest wywalczenie miejsca premiowanego grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów, a zapewnić to może miejsce w TOP 4 Serie A.

Pirlo miał za wysoko postawioną poprzeczkę

Według informacji hiszpańskich i włoskich mediów Zidane jest jednym z kilku kandydatów do objęcia sterów nad Juventusem. Tuttosport podał ostatnio, że na liście życzeń władz klubu z Turynu są też Massimiliano Allegri oraz Gennaro Gattuso. W przypadku tego ostatniego wygląda jednak na to, że jego nowym miejscem pracy będzie Fiorentina.

W kontekście Andrei Pirlo warto natomiast nadmienić, że został trenerem Juve w sierpniu minionego roku, zastępując Maurizio Sarriego. Jak dotąd wygrał Superpuchar Włoch i wywalczył awans do finału Pucharu Włoch. Stara Dama pod batutą Włocha skompromitowała się jednak w Lidze Mistrzów, odpadając z rozgrywek w 1/8 finału po dwumeczu z Porto.