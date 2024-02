IMAGO / Jose Breton Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham może zostać zawieszony

Ma to związek z jego słowami pod adresem Masona Greenwooda

Obecnie prowadzone jest śledztwo w tej sprawie

Napastnik Realu Madryt zostanie zawieszony?

Spekuluje się, że Jude Bellingham może zostać zawieszony nawet na cztery mecze. Oskarża się go o to, że po meczu z Getafe nazwał zawodnika gospodarzy, Masona Greenwooda, gwałcicielem.

Obecnie trwa śledztwo w tej sprawie. La Liga potwierdziła w wydanym oświadczeniu, że do pomocy zatrudniono eksperta od czytania z ruchu warg. Ma on pomóc określić czy napastnik Realu Madryt rzeczywiście skierował do Masona Greenwooda obraźliwe słowa.

Warto przypomnieć, że zawodnik Getafe trafił do hiszpańskiej drużyny latem 2023 roku z Manchesteru United. Przenosiny do nowego klubu były związane ze skandalem obyczajowym. Greenwood miał zaatakować swoją byłą już partnerkę, Harriet Robson. Kobieta oskarżyła piłkarza o przemoc fizyczną i gwałt. Ostatecznie zarzuty te zostały jednak wycofane.

Zawieszenie Bellinghama byłoby sporym ciosem dla Królewskich. Zawodnik ten jest kluczową postacią zespołu i liderem klasyfikacji strzelców La Liga.