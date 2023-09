Xavi Hernandez na konferencji przed meczem FC Barcelony z Mallorcą został zapytany o derby Madrytu. Szkoleniowiec Blaugrany przyznał, że to było wspaniałe widowisko.

IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi Hernandez pojawił się na konferencji przed meczem FC Barcelony z Mallorcą

Szkoleniowiec Blaugrany został zapytany o derby Madrytu

Trener przyznał, że to było wspaniałe widowisko

Xavi: To był wspaniały mecz, szczególnie Atlético

Real Madryt przegrał w derbach Madrytu z Atletico 1:3. Pytanie o ten mecz dostał na konferencji prasowej Xavi Hernandez, który przyznał, że to było wspaniałe widowisko. Jednocześnie nie chciał oceniać Carlo Ancelottiego za jego dobór taktyki.

– Widziałem to, to był wspaniały mecz, szczególnie Atlético, w którym widać było intensywność i hojność w pracy. Świetny mecz piłkarski. Widziałem tylko ten mecz, to bardzo korzystny wynik dla Atlético. Bardzo ważne zwycięstwo. Nie chcę się mieszać w nic związanego z Madrytem czy Ancellotim, niezależnie od tego, czy popełnił błąd, czy nie – stwierdził Xavi.

– Zawsze postrzegam Madryt jako mocny i jak wszystkie drużyny ma on mocne i słabe strony. Analizujemy go jak inny zespół i nie przywiązujemy do tego większej wagi. Widziałem bardzo mocne Atlético, po prostu zasłużone zwycięstwo – dodał.

