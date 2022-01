Pressfocus Na zdjęciu: Xavi

W niedzielę ruszy kontynuacja 19. kolejki La Liga. Hiszpańskie zespoły podobnie jak angielskie, doświadczyły kadrowych problemów z powodu zarażeń Covid. Co więcej, Xavi zaapelował do władz ekstraklasy, że najlepszym rozwiązaniem byłoby przełożenie najbliższego meczu Barcy, która do Mallorki przyleci zdziesiątkowana przez wirusa i kontuzje.

FC Barcelona musi radzić sobie bez 16 zawodników

Dumę Katalonii zaatakowały Covid i kontuzje

Xavi nalegał, aby najbliższy mecz jego zespołu został przełożony, ale spotkał się z odmową władz La Liga

Hiszpan nie zamierzał chować głowy w piasek, dlatego powiedział, co myśli na przedmeczowej konferencji

Koranowirus straszy też hiszpański futbol

Jeszcze przed Świętami z Hiszpanii dochodziły informacje, z których wynikało, że kolejne kluby zostały zaatakowane przez Covid. Teraz potwierdził się czarny scenariusz dla FC Barcelony. Drużyna w niedzielę powinna przystąpić do pojedynku z RCD Mallorca. Xavi Hernandez nie może jednak skorzystać z usług aż 16 swoich piłkarzy.

10 z nich nie zagra z powodu kwarantanny, natomiast pozostała część leczy kontuzje. Stąd też nowy opiekun próbował przełożyć najbliższe spotkanie właśnie z tego powodu. Javier Tebas nie zamierza przychylać się do takich próśb, ponieważ regulamin mówi jasno – istnieje opcja rozegrania meczu w innym terminie, gdy dana ekipa nie ma więcej niż 13 zawodników zdolnych do gry, w tym siedmiu z pierwszego zespołu.

Trener Blagurany nie ukrywał swojego zdania na ten temat, kiedy zasiadł na przedmeczowej konferencji. W ostrych słowach uznał, że nie widzi sensu, by w niedzielny wieczór brać udział w 19. kolejce La Liga.

🗣 Xavi on the team's situation going into the game with Mallorca



LIVE 🔗 https://t.co/v28AM27Zzq pic.twitter.com/U2i9OESTb1 — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 1, 2022

– Jesteśmy w krytycznej sytuacji. Mamy 17-18 niedostępnych zawodników. Jest jedna dobra wiadomość, wydaje się, że wróci do nas Samuel Umtiti. Dziś miał negatywny wynik testu – rozpoczął Xavi.

– To jest właściwy moment na przełożenie meczu. Należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Nie ma sensu jutro grać, ale jeżeli La Liga nas do tego zmusi, to wyjdziemy na boisko – ocenił.

– Jeżeli mecz nie zostanie przeniesiony, to nic z tego nie rozumiem. Trzy miesiące temu przełożono spotkanie z Sevillą przez dłuższą przerwę na kadrę, a wtedy brakowało tylko trzech graczy – zaznaczył.

FC Barcelona zajmuje aktualnie siódmą lokatę w tabeli. Klub traci tylko dwa oczka do miejsca gwarantującego udział w Lidze Mistrzów. Tymczasem Mallorca walczy już tylko o utrzymanie.

Mallorca FC Barcelona 3.65 3.40 2.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1. stycznia 2022 04:23 .

