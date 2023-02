fot. PressFocus Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona cieszy się pięciopunktową przewagą nad Realem Madryt. W niedzielę “Duma Katalonii” zagra z Sevillą i spróbuje jeszcze bardziej odskoczyć “Królewskim”. Xavi Hernandez wypowiedział się na temat wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii.

FC Barcelona zasiada na fotelu lidera La Ligi

Przewaga nad Realem Madryt wynosi pięć punktów

Xavi uważa, że to wciąż “Królewscy” są faworytem do tytułu

Xavi zdejmuje presję z zawodników

Po mundialowej przerwie Real Madryt nie gra na swoim najwyższym poziomie. Przeciętną dyspozycję swojego największego rywala konsekwentnie wykorzystuje FC Barcelona, która ma już pięciopunktową przewagę w tabeli, a ponadto ograła go w finale Superpucharu Hiszpanii.

W ostatnich tygodniach to “Duma Katalonii” wyrosła na faworyta do mistrzowskiego tytułu. Zupełnie inaczej uważa Xavi Hernandez, dla którego to w dalszym ciągu “Królewscy” mają największe szanse na zajęcie pierwszego miejsca.

– Myślę, że jesteśmy kandydatami, to nasz cel, ale nie faworytami. Rywalizujemy z obecnymi mistrzami Hiszpanii i Europy. Będzie nam trudno wygrać to trofeum, przeciw tak mocnemu rywalowi. W półfinale Pucharu Króla też się z nimi zmierzymy, liga z pewnością będzie nierozstrzygnięta do samego końca. Cały czas widzę bardzo silny Real, mimo 5-punktowej straty do nas – mówi Hiszpan.

FC Barcelona wypisała się już z Ligi Mistrzów, ale z ambicją podejdzie do rozgrywek Ligi Europy. Xavi przekonuje, że liczy się zdobycie każdego trofeum.

– Mamy Superpuchar, ale chcemy zdobyć też ligę, Puchar Króla, Ligę Europy, każde trofeum jakie się da. Jesteśmy Barceloną, rywalizujemy nawet podczas sesji treningowych, co jest bardzo ważne – zdradza szkoleniowiec FC Barcelony.

