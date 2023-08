Marcos Alonso jest łączony z transferem do Premier League. "Sport" zapewnia jednak, że Hiszpan zostanie w FC Barcelonie na kolejny sezon. Taka jest wola władz klubu oraz Xaviego Hernandeza.

Marcos Alonso wciąż nie został zarejestrowany do rozgrywek ligowych

W ostatnich dniach był on łączony z przeprowadzką do Premier League

Xavi Hernandez zapewnił defensora, że jego przyszłość jest na Camp Nou

Alonso zostanie na Camp Nou

Z uwagi na problemy finansowe FC Barcelona nie może jeszcze zarejestrować wszystkich zawodników do rozgrywek La Ligi. Ostatnie dwa mecze na trybunach spędził Marcos Alonso, który w poprzednim sezonie był ważną postacią drużyny prowadzonej przez Xaviego Hernandeza.

W kontekście Hiszpana zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące jego przyszłości na Camp Nou. Media sugerowały, że niewykluczona jest zmiana kluby i zaczęły go łączyć z powrotem do Premier League. Duma Katalonii szuka funduszy, dlatego możliwość sprzedaży niektórych graczy mogłaby okazać się dla niej kusząca.

Do rozstania z Alonso najprawdopodobniej jednak nie dojdzie. “Sport” donosi, że władze FC Barcelony oraz sam Xavi Hernandez liczą na jego pozostanie w klubie. Szkoleniowiec miał nawet zapewnić swojego obrońcę, że nie jest on na sprzedaż.

FC Barcelona powinna w najbliższych dniach zarejestrować Alonso do ligowych rozgrywek. Wcześniej jednak chce to zrobić z Inigo Martinezem, który tego lata dołączył do drużyny.

