Vinicius Junior znów padł ofiarą rasistowskiego zachowania kibiców

Brazylijczyk nie wytrzymał presji i wyleciał w niedzielę z boiska na skutek czerwonej kartki

Xavi Hernandez apeluje, aby federacje piłkarskie zaczęły reagować na wyzwiska

“Wyzwiska? Koniec, nie gramy!”

Vinicius Junior od dawna zmaga się z okropnym zachowaniem ze strony fanów przeciwnych drużyn. Nie inaczej było w trakcie niedzielnego spotkania na Estadio Mestalla. Kibice Valencii prowokowali Brazylijczyka, obrażali go na tle rasistowskim, a nawet życzyli śmierci. Skrzydłowy Realu Madryt nie wytrzymał napięcia i presji trybun, uderzył jednego z zawodników i wyleciał z boiska z czerwoną kartką.

Środowisko piłkarskie staje w obronie gwiazdora Królewskich i zgłasza gotowość do walki z rasizmem. Pytany o całą sytuację Xavi Hernandez sugeruje z kolei, że w piłce nożnej jest zbyt duże przyzwolenie na wyzwiska. Apeluje, aby wreszcie zacząć z tym walczyć.

– To jedyny sport, w którym pozwala się na wyzwiska. Nie widzę żadnego piekarza, budowlańca czy dziennikarza, który by przez to przechodził. Myślę, że to moment, aby zatrzymać to wszystko. Wyzwiska? Koniec, nie gramy! Myślę, że to przesłanie do prezesów La Ligi, federacji, że trzeba to wszystko zatrzymać. Dlaczego ja mam wytrzymywać wyzwiska? Nie wyzywają żadnego nauczyciela. Obraź jakiegoś budowlańca, to spadnie ci cegła na głowę. Tak jest, trzeba się bronić.

– Uważam że tak powinno być: wyzwiska? Nie gramy! To już ten moment. Dlaczego mam wytrzymywać w swoim środowisku pracowniczym wyzwiska wszelkiego typu? Wcześniej tego nie mówiłem, ale teraz, kiedy jako trener Barcelony mam pewną siłę przebicia, to skorzystam z okazji, aby to powiedzieć. To moment, aby powiedzieć dość – apeluje szkoleniowiec Dumy Katalonii.

