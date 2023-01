PressFocus Na zdjęciu: Xavi

Xavi uważa, że Mateu Lahoz stracił panowanie nad boiskowymi wydarzeniami w czasie meczu Barcelony z Espanyolem. Praca głównego arbitra jest głównym tematem mediów po sobotnich derbach.

Praca Lahoza w derbach Barcelony wzbudziła kontrowersje

Xavi ocenił pracę arbitra

Szkoleniowiec Dumy Katalonii uważa, że Lahoz stracił kontrolę nad meczem

Lahoz nie popisał się w derbach Barcelony

W sobotę Barcelona zremisowała 1:1 z Espanyolem. Duma Katalonii nie wykorzystała szansy na odskoczenie od Realu Madryt w ligowej tabeli, jednak w prasie mówi się zdecydowanie więcej o sędziowaniu Mateu Lahoza aniżeli grze obu zespołów. Z pracy sędziego nie był też zadowolony szkoleniowiec FC Barcelony.

– Lahoz to sędzia, który zawsze podejmuje decyzje ze spokojem, jednak dzisiaj stracił kontrolę nad tym, co działo się na boisku. Nie mam tu tego za złe. Pytacie mnie o jego pracę, ale to on odpowiada za swoje decyzje. Być może powinien wyjść do dziennikarzy i wyjaśnić pewne werdykty – mówił Xavi podczas konferencji prasowej po meczu z Espanyolem.

Barcelona jest liderem Primera Division, ale ze względu na stratę punktów w sobotnim pojedynku ma tyle samo oczek, co goniący ją Real Madryt. – Ważne było, aby zakończyć stary rok dobrym wynikiem. Wciąż jesteśmy jednak liderem obok Realu.

– Remis to nasza wina. Możemy rozmawiać o pracy arbitrów, ale kiedy pozwalasz rywalowi na tak wiele i w dodatku brakuje ci skuteczności to nie można wygrać. Takie mecze mogą się przytrafić, ale powinniśmy zwyciężyć. Straciliśmy dwa punkty – podsumował szkoleniowiec Barcy.

Kolejny mecz ligowy FC Barcelona rozegra ósmego stycznia. Rywalem Katalończyków w hitowym starciu będzie Atletico Madryt. Wciąż nie wiadomo, czy w tym niedzielnym spotkaniu będzie mógł wystąpić Robert Lewandowski, po tym jak jego kara zawieszenia na trzy mecze została tymczasowo wstrzymana i Polak mógł zagrać w derbach.

