FC Barcelona wciąż ma nadzieję, że latem z klubem nie pożegna się Xavi Hernandez. Mundo Deportivo przekonuje, że prezydent Joan Laporta, wiceprezydent Rafa Yuste i dyrektor sportowy Deco pracują nad tym, aby Hiszpan został w klubie.

Źródło twierdzi, że Laporta wierzy w zmianę stanowiska przez trenera, jeśli Barca wygra mistrzostwo Hiszpanii czy Ligę Mistrzów lub będzie walczyć do końca o zwycięstwo w tych rozgrywkach. Prezydent Barcelony jest gotowy poczekać na ostateczną decyzję trenera, ponieważ wierzy, że Xavi może wiele wyciągnąć z obecnego składu. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku młodych zawodników, którzy dostali szansę pod wodzą młodego szkoleniowca. W tym gronie są tacy gracze jak: Lamine Yamal, Fermin Lopez, Pau Cubarsi, Hector Fort czy Marco Casado.

Laporta, Yuste i Deco doceniają to, że Xavi dostosował się do sytuacji klubu, co zmusiło go do odrzucenia pożądanych transferów. Trener nigdy nie narzekał, że Barca nie może spełnić jego życzeń. Mając te czynniki na uwadze, Laporta chce, aby Xavi wypracował swój kontrakt, który obowiązuje do 2025 roku i ma opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Barcelona planuje latem dokonać kilku transferów, aby wzmocnić zespół. W przyszłym roku działacze Katalończyków mają między innymi plan, aby sfinalizować transfer z udziałem Erlinga Haalanda.

