Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Ousmane Dembele zwleka z podjęciem decyzji o swojej przyszłości klubowej. Xavi wierzy, że Francuz ostatecznie zostanie w Barcelonie.

Klubowa przyszłość Dembele wciąż jest niepewna

Barcelona liczy na to, że Francuz nie zmieni pracodawcy

Xavi także wierzy na pomyślne zakończenie w sprawie 24-latka

Xavi zrzuca odpowiedzialność na Dembele

Zimowe okno transferowe jest już otwarte, co oznacza, że w najbliższych tygodniach może rozstrzygnąć się przyszłość najbardziej rozchwytywanych graczy na świecie. Do tego grona należy Ousmane Dembele.

Francuski skrzydłowy ma ważny kontrakt z Barceloną tylko do 30 czerwca 2022 roku, co oznacza, że 24-latek w tym momencie może podpisać wstępną umowę z dowolnym klubem na świecie. Najczęściej informowano o potencjalnych przenosinach do Premier League.

Dembele ma rzekomo ogromne wymagania finansowe, których Barcelona nie jest w stanie spełnić. Blaugrana może mu jednak zaoferować co innego. – Nie sądzę, aby gdziekolwiek indziej byłby szczęśliwy niż tutaj. Barca jest najlepszym klubem na świecie, projekt sportowy jest ważniejszy od ekonomicznego i to właśnie dałem im do zrozumienia – tak kilka dni temu o Francuzie mówił Xavi. Szkoleniowiec katalońskiego klubu ponownie zabrał głos na temat 24-latka.

– Dembele? To nie zależy ode mnie czy klubu, tylko od jego agentów i od niego. Musimy więc poczekać na odpowiedź Dembele. Mam nadzieję, że piłkarz się wysilili i pomyśli o swojej przyszłości, która powinna być w Barcelonie – stwierdził Xavi. Dał on do zrozumienia, że piłka jest teraz po stronie Dembele.

