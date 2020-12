Atletico nadal w gazie. Drużyna Simeone czeka na odpowiedź rywali

Atletico Madryt w sobotnie popołudnie zapewniło sobie fotel lidera La Liga po 14. kolejce. Podopieczni Diego Simeone pewnie 3:1 pokonali na Wanda Metropilitano Elche, co pozwoliło umocnić się im czele ligowej tabeli. W sobotę czekają nas jeszcze duże emocje, ponieważ na murawę wybiegną między innymi piłkarze Barcelony.

Atletico Madryt – Elche CF 3:1

Atletico przystępowało do sobotniego meczu w roli zdecydowanego faworyta i doskonale wywiązało się z tej roli. Los Rojiblancos prowadzenie objęli już kilka minut przed przerwą po strzale Luisa Suareza. W drugiej połowie Urugwajczyk podwyższył na 2:0, ale kontaktowym trafieniem odpowiedział Lucas Boye. Było to jednak wszystko, na co było stać gości w tym meczu. W 80. minucie wynik meczu na 3:1 ustalił Diego Costa, który wykorzystał rzut karny. Dla Atletico to dziewiąte zwycięstwo w 12 ligowym spotkaniu w tym sezonie. Dzięki niemu drużyna umocniła się na prowadzeniu w ligowej tabeli i mogła spokojnie czekać na wyniki pozostałych spotkań w tej kolejce.

Program pozostałych sobotnich meczów 14. kolejki La Liga:

16:15 FC Barcelona – Valencia CF

18:30 UD Levante – Real Sociedad

18:30 Osasuna Pampeluna – Villarreal CF

21:00 Sevilla – Real Valladolid

