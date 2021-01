Reprezentant Belgii Eden Hazard skończył w czwartek 30 lat. Z tej okazji zawodnik udzielił ciekawego wywiadu, w którym mówi o prezentach, które chciałby otrzymać. Wśród nich znalazło się spotkanie Juana Romana Riquelme, a także usunięcie VAR z piłki nożnej.

– Jestem coraz starszy, ale nadal czuję się młodo. To najważniejsze – powiedział Hazard w wywiadzie udzielonym RTBF. Czego można życzyć Belgowi? – Wiele rzeczy. Oby zakończyły się problemy z kontuzjami. Ludzie oczekują ode mnie, że będę grał więcej i lepiej. I bardziej ogólnie… zdrowia i aby wszystko, co związane z wirusem wróciło do normy.

30 urodziny to również dobra okazja na podsumowanie dotychczasowej kariery. Poproszony o wymienienie trzech najważniejszych wydarzeń w swojej przygodzie z piłką Hazard odpowiedział: – Wybrałbym swój pierwszy zawodowy mecz w Lille, mój pierwszy mecz w Chelsea i pierwszy mecz w Realu. Nowy klub, nowe rozgrywki… wszystko to coś nowego. A wszyscy mówią, że nie zapomina się pierwszego razu.

Klasa Zidane’a, spotkanie Riquelme i usunięcie VAR

Co wybrałby Hazard gdyby jako prezent, gdyby mógł odziedziczyć od Zinedine’a Zidane’a jedną cechę? – Klasę. Nawet jeśli ja też ją mam, on ma jej więcej. Co przejąłby od Cristiano Ronaldo? – Jego pragnienie zwycięstw, pragnienie trofeów, pragnienie, by zawsze chcieć zdobywać punkty – dodał Hazard.

Belg był również pytany o to, z jakim zawodnikiem chciałby się spotkać na boisku, gdyby miał możliwość cofnięcia się czasie. – Gdybym nie spotkał Zidane’a i Thierry’ego Henry’ego, wymieniłbym ich. Jeżeli jednak chodzi o zawodnika, którego nigdy nie spotkałem, byłby nim Riquelme. Oglądałem wszystkie jego występy, gdy byłem młodszy. Chciałbym się z nim spotkać na boisku lub po prostu porozmawiać. Byłoby wspaniale – powiedział Hazard.

Jaki prezent chciałby otrzymać od Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej (FIFA)? – Usunąłbym VAR. Piłka nożna powinna sprawiać przyjemność i dawać emocje. Zdobywasz bramkę, a potem zastanawiasz się, co się stanie. Ok, poprawianych jest wiele błędów, ale niesprawiedliwość to także piękno piłki nożnej. Także bez wahania powiedziałbym “ciao VAR!” – dodał.