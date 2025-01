Szczęsny zostanie w Barcelonie? Hiszpański dziennikarz zabrał głos

PressFocus Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Hiszpański dziennikarz o planach dotyczących Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny na początku stycznia zadebiutował w Barcelonie. Do tej pory rozegrał cztery mecze, w których dwa razy zachował czyste konto. 34-letni golkiper w ostatnim meczu Ligi Mistrzów z Benfiką Lizbona (5:4) nie ustrzegł się błędów. Ivan San Antonio podkreślił, że Polak nie prezentuje się najlepiej w barwach Blaugrany. – Pokazał wszystkim, że przyszedł do nas z formą z emerytury – zaznaczył dziennikarz katalońskiego “Sportu”.

Jak zauważył, kontrowersje wokół obsady bramki w Dumie Katalonii stają się coraz głośniejsze. Wśród kibiców panuje podzielona opinia na temat Szczęsnego. Większość fanów opowiada się za Inakim Peną, który lepiej pasuje do drużyny. Pojawiają się również pytania o przyszłość Szczęsnego w Barcelonie.

– Nie wiem, na sto procent jak będzie, ale “Tek” ma spore szanse, by zostać. Do zdrowia wraca Marc-Andre ter Stegen, jednak potrzebuje trochę czasu. To otwiera kolejne drzwi przed Szczęsnym – podkreślił. Przypomnijmy, że Szczęsny podpisał kontrakt z Blaugraną do 30 czerwca 2025 roku. Barcelona w niedzielę podejmie Valencię w ramach 21. kolejki La Liga. Wcześniej Katalończycy nie zdołali wygrać czterech kolejnych spotkań w lidze.