FC Barcelona prawdopodobnie w 2025 roku przeniesie się na Spotify Camp Nou. Zanim jednak do tego dojdzie udostępniona została wizualizacja efektu końcowego. Fani Dumy Katalonii mogą zobaczyć dwie wersje obiektu z ekranem 360 stopni oraz trzema dużymi ekranami.

Sergi Boixader / Alamy Na zdjęciu: Camp Nou

FC Barcelona jest w trakcie budowy nowego Spotify Camp Nou

Duma Katalonii przeniesie się na stadion prawdopodobnie w 2025 roku

W sieci można zobaczyć dwie wersje wizualizacji obiektu. Z ekranem 360 stopni oraz z trzema ekranami

Jak będzie wyglądać nowe Camp Nou?

FC Barcelona aktualnie pracuje nad budową nowego Camp Nou. Gdy pracę się zakończą, a Duma Katalonii przeniesie się z powrotem na słynny stadion, to do nazwy obiektu zostanie przypisana nazwa sponsora, czyli Spotify, który podpisał umowę z klubem w zamian za prawa do nazwy stadionu.

Katalończycy planują wrócić na nowy obiekt w 2025 roku, lecz ostateczny termin może się jeszcze zmienić. Póki co możemy jedynie zobaczyć wizualizację Spotify Camp Nou. Istnieją dwie wersje, które różnią się głównie ekranami. Eduardo Barea w pierwszej wizualizacji przedstawił obiekt, na którym widnieją trzy duże ekrany. Zaś przy drugiej wizualizacji dla porównania możemy zobaczyć stadion z ekranem 360 stopni. Jak sugeruje profil BarcaInfo na portalu X ostatecznie FC Barcelona ma skłaniać się ku opcji z trzema dużymi telebimami.

📸More Camp Nou render Images!😍

(by 📽️Eduardo Barea)

🎥 Wizualizacja nowego Spotify Camp Nou tym razem z ekranem 360º – dla porównania. Wcześniej była z trzema ekranami. 🏟️ https://t.co/40ZPRfcGuw — BarcaInfo (@_BarcaInfo) April 11, 2024

Według informacji z portalu stadiony.net koszt budowy nowego Camp Nou ma wynieść aż 850 milionów euro. Po przebudowie pojemność trybun zwiększy się do 105 053 widzów. Za projekt obiektu odpowiada Nikken Sekkei, Joan Pascual oraz Ramon Ausio Arquitectes.