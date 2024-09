Były gracz Realu krytykuje gest Viniciusa. “Na co służy takie świętowanie?”

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Predrag Mijatović krytykuje gest Viniciusa Juniora

Real Madryt w miniony sobotni wieczór rozgrywał swoje spotkanie z Realem Sociedad. Mecz nie układał się po myśli „Królewskich”, ale rywalizacja ostatecznie zakończyła się ich zwycięstwem (2:0). Jednym z bohaterów mistrzów Hiszpanii był Vinicius Junior, autor jednego z trafień. Brazylijczyk ponownie wywołał sporo kontrowersji, kiedy podczas celebracji gola wykonał gest uciszania trybun.

Zachowanie Viniciusa Juniora mocno nie spodobało się byłemu graczowi Realu Madryt. Predrag Mijatović w programie „Carrusel Deportivo” radia „Cadena SER” wyraził swoje negatywnie opinie w sprawie gestu brazylijskiego gwiazdora.

– Na co służy takie świętowanie? Mając w głowie wszystko to, co dzieje się od zeszłego roku, to Vinícius powinien zrobić pierwszy krok, aby uspokoić atmosferę wokół siebie – powiedział Predrag Mijatović, cytowany przez serwis „realmadryt.pl”.

– My, madridistas, byliśmy bardzo szczęśliwi, że strzelił wczoraj gola. Chwilę później jednak byliśmy też bardzo rozczarowani sposobem, w jaki go celebrował. Przynajmniej ja. Zadałem sobie pytanie: Czy to jest potrzebne? – kontynuował były gracz Realu Madryt.

– Takie coś krzywdzi go, i to bardzo. Rozmawiam z wieloma ludźmi, kibicami Realu, którzy kochają go jako piłkarza. Wszystkich, albo prawie wszystkich, trochę denerwuje takie zachowanie. Wiem, że to chłopak, na którym ciąży duża presja i niełatwo sobie z nią radzić, ale takie zachowanie trochę prowokuje ludzi – dodał.

Vinicius Junior i spółka już w najbliższy wtorek będą mieli okazje ponownie stanąć na wysokości zadania. Tego dnia Real Madryt bowiem zmierzy się z VfB Stuttgart w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Sprawdź także: Real Madryt wysyła skautów na derby Londynu. Dwóch piłkarzy pod obserwacją