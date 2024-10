Vinicius Jr może jednak otrzymać Złotą Piłkę? Nic nie jest przesądzone

Plebiscyt Złotej Piłki wywołuje w ostatnich godzinach ogromne emocje. Jak podaje "AS" powołując się na źródła zbliżone do "France Football" laureat tegorocznej nagrody nie jest jeszcze znany.

Źródło: AS

QSP / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Kto otrzyma Złotą Piłkę?

Vinicius Junior zdaniem wielu ekspertów miał w tym roku sięgnąć po Złotą Piłkę. Przez wiele tygodni mówiło się, że zawodnik Realu Madryt jest głównym faworytem do zwycięstwa w tym plebiscycie. Jednak w poniedziałek media poinformowały, że to nie Brazylijczyk odbierze główną nagrodę, a zawodnik Manchesteru City, Rodri. Taki werdykt miał wywołać burzę w obozie Królewskich, którzy postanowili zbojkotować galę i nie jechać do Paryża na wręczenie nagród.

Tymczasem “AS” donosi, że w tym roku organizatorzy Balon d’Or zdecydowali się wprowadzić kilka istotnych zmian w procedurze ujawniania zwycięzcy. Jak podają źródła związane z France Football, nawet sam laureat nie został powiadomiony o swoim triumfie przed oficjalną galą, co zdaniem organizatorów dodaje emocji i prestiżu całemu wydarzeniu.

W poprzednich latach organizatorzy zwykle kontaktowali się ze zwycięzcą z wyprzedzeniem, przeprowadzali wywiady i sesje zdjęciowe, aby gotowy materiał mógł trafić do najnowszego wydania France Football. W tym roku zrezygnowano z tej praktyki, co miało – zdaniem organizatorów – wyrównać szanse wszystkich nominowanych i zachować pełną tajemnicę do samego końca.

Nieobecność Realu Madryt na gali wywołała spekulacje dotyczące ewentualnego zwycięzcy. Pośród wielu przypuszczeń pojawiło się nazwisko hiszpańskiego pomocnika Manchesteru City, Rodriego. Zawodnik ten zdobył mistrzostwo Anglii, Ligę Mistrzów oraz wygrał Euro 2024, co sprawia, że jest silnym kandydatem do otrzymania statuetki.