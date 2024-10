Vinicius zorganizował imprezę. Potem dowiedział się, że nie wygra

WENN Rights Ltd / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Jr

Vinicius obiecał zegarki gwiazdom Realu, bo miał wygrać Złotą Piłkę

Vinicius Junior to bez wątpienia największy przegrany poniedziałkowej gali Złotej Piłki 2024. Do ostatniego dnia Brazylijczyk był głównym faworytem mediów i niewiele osób spodziewało się, że nastąpi aż tak gwałtowny zwrot akcji. Ostatecznie Real Madryt zbojkotował wydarzenie, odwołując swój lot, a statuetka trafiła do Rodriego.

Hiszpańskie media wypunktowały trzy powody, które zdecydowały o porażce Brazylijczyka. Zwrócono uwagę na sukcesy reprezentacyjne, dużą konkurencję w Realu Madryt oraz boiskowe zachowania Viniciusa.

Serwis Relevo ujawnił, że Vinicius Junior był mocno przekonany o swoim zwycięstwie w plebiscycie. Ponoć Brazylijczyk zorganizował huczną imprezę jeszcze przed galą, aby uczcić zdobycie nagrody. Oprócz tego napastnik miał obiecać piłkarzom Realu Madryt specjalne podarunki w postaci luksusowych zegarków. Świętowanie trwało do rana w poniedziałek, a następnie gwiazdor dowiedział się, że nie wygra Złotej Piłki.

Nie da się ukryć, że w tym przypadku czas brutalnie zweryfikował oczekiwania Viniciusa. Oczywiście jeśli podane doniesienia Relevo są prawdziwe. Sam Brazylijczyk zareagował na wyniki plebiscytu i zapowiedział, że będzie się starał dziesięć razy bardziej, aby sięgnąć po nagrodę.

