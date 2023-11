IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Vinicius

Poważna kontuzja Viniciusa. Real Madryt ma kolejny problem

Vinicius Junior doznał kontuzji podczas ostatniego meczu reprezentacji Brazylii. Canarinhos mierzyli się z Kolumbią, a na początku spotkania skrzydłowy zdołał nawet zanotować asystę. Po półgodzinie usiadł jednak na murawie i ewidentnie widać było, że cierpi na kontuzję uda. Ostatecznie opuścił boisko, a jego drużyna przegrała 1:2.

W sobotę Real Madryt przeprowadził szczegółowe badania dotyczące zdrowia 23-latka. Diagnoza nie może cieszyć kibiców Królewskich. Głosi ona, że Brazylijczyk zerwał mięsień dwugłowy uda, a także doznał urazu ścięgna w lewej nodze. “Uraz będzie monitorowany” – informuje klub.

Media na Półwyspie Iberyjskim natychmiast wydały wyrok na 23-latka. Według nich kontuzja jest gorsza od tej, z którą mierzył się piłkarz na początku tego sezonu. Ma go czekać około 2,5-miesięczna przerwa w grze. To oznacza, że nie tylko nie pomoże Los Blancos w rozgrywkach ligowych i Ligi Mistrzów w tym roku, ale ominie go też styczniowa batalia o Superpuchar Hiszpanii. To z pewnością ogromny cios dla zespołu. Carlo Ancelotti już wcześniej musiał radzić sobie bez Thibaut Courtois, Edera Militao, Ardy Guelera, Aureliena Tchouameniego czy Eduardo Camavingi.

Vinicius w tym sezonie rozegrał już 13 meczów we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich sześć bramek i cztery asysty.

