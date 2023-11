IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Raphinha

Raphinha nie odgrywa w FC Barcelonie tak istotnej roli, na jaką liczył

Klub również bierze pod uwagę sprzedaż piłkarza, choć najwcześniej latem 2024 roku

Reprezentantem Brazylii od dłuższego czasu interesuje się Tottenham Hotspur

Raphinha może wrócić do Premier League. Tottenham wyraził zainteresowanie

Raphinha z pewnością nie tak wyobrażał sobie obecny sezon w barwach FC Barcelona. Zwłaszcza, gdy Ousmane Dembele podjął decyzję o przenosinach do Paris Saint-Germain. Wszystko wskazywało na to, że reprezentant Brazylii przejmie we władanie prawe skrzydło Dumy Katalonii, którym do tej pory musiał dzielić się z Francuzem. Niestety, już na początku kampanii Raphinha obejrzał czerwoną kartkę. To skłoniło Xaviego Hernandeza do częstszego korzystania z Lamine’a Yamala. Na ten moment 16-latek ma mocniejszą pozycję w drużynie, niż starszy kolega. A przecież na skrzydle mogą też zagrać Ferran Torres, Joao Felix czy Joao Cancelo.

Niewykluczone zatem, że 26-latek po zakończeniu trwającego sezonu opuści stolicę Katalonii. Jak donosi portal Football Transfers, klub wycenił już nawet gracza. Jeśli otrzyma ofertę rzędu 70 milionów euro, zgodzi się na transfer. To samo źródło przekonuje, że Tottenham Hotspur wciąż jest zainteresowany reprezentantem Brazylii. Być może zatem szybko wróci on do Premier League.

Raphinha rozegrał w tym sezonie 11 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i trzy asysty.

