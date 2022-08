PressFocus Na zdjęciu: Frenkie De Jong, Memphis Depay

Były pomocnik reprezentacji Holandii Rafael van der Vaart wyraził swoje niezadowolenie z całej sytuacji związanej z Frenkie de Jongiem w Barcelonie, mówiąc, że Duma Katalonii zasługuje na ukaranie za traktowanie swojego gracza w taki sposób.

Van der Vaart skrytykował obecne działania Barcelony

Holender porównał kataloński klub do mafii

Były gracz odniósł się również do sytuacji Frenkie de Jonga

Van der Vaart zawiedziony działaniami Barcelony

Jest dość oczywiste, że Barcelona naciska na odejście de Jonga latem, ale ponieważ pomocnikowi należy się znaczna suma pieniędzy w ramach odroczonego wynagrodzenia i premii z obecnego kontraktu, Holender postanowił pozostać na Camp Nou.

Teraz pojawiło się zainteresowanie kilku angielskich drużyn Premier League, takich jak Manchester United, z którym Barcelona zawarła porozumienie oraz Chelsea, która jest skłonna w kwocie transferu wyrównać zaległości Dumy Katalonii, ale żadnemu z zespołów nie udało się przekonać Holendra do transferu.

Przemawiając przed pierwszym meczem Barcelony w La Liga przeciwko Rayo Vallecano, van der Vaart, który spędził dwa sezony z Realem Madryt podczas swojej kariery piłkarskiej, zaatakował prezydenta klubu Joana Laportę za publiczne występy i porównał działania Barcelony do mafii.

– Jak możesz kupować graczy, kiedy nie masz pieniędzy? – krytykował van der Vaart. – Uważam to za hańbę. Laporta, ten człowiek myśli, że jest królem, a ja uważam, że jest trochę idiotą. Frenkie? Nie możesz tak traktować ludzi. De Jong zarabia za dużo? Podpisujesz umowę, z której musisz się wywiązać. To jest mafia i muszą zostać ukarani – dodał.

Van der Vaart przyznał również, że tego rodzaju traktowanie stawia Barcelonę w złym świetle. Powiedział, że chociaż jest to wciąż świetny klub, neutralni obserwatorzy oceniają go na podstawie aktualnej sytuacji. – Nazwa Barcelona na mapie piłkarskiego świata stała się naprawdę zła. To świetny klub i każdy chce tam grać. Ale na razie oceniamy to inaczej i uważam, że to hańba reprezentować ten klub – stwierdził bez ogródek były reprezentant Holandii.

