PressFocus Na zdjęciu: Ferran Torres

Ferran Torres udzielił wywiadu magazynowi Revista Barca. W niej nowy nabytek Barcelony wyjawił, jak wyglądał jego transfer na Camp Nou, ocenił także Pepa Guardiolę i Luisa Enrique.

Ferran Torres zimą zmienił Manchester City na Barcelonę za 55 milionów euro

Reprezentant Hiszpanii w wywiadzie wyjawił kulisy tej operacji

Ocenił także Pepa Guardiolę i Luisa Enrique

Torres: Barcelona to najlepszy klub na świecie

Ferran Torres w styczniu zmienił barwy klubowe. Po półtora roku wrócił do Hiszpanii, a Manchester City otrzymał za niego 55 milionów euro. Dla wielu postronnych widzów przenosiny z mistrza Anglii do pogrążonej w kryzysie Barcelony wydawały się nielogiczne.

– Barcelona to najlepszy klub na świecie. Wszyscy znają jej historię, zawsze trzeba walczyć o puchary. Gdy odszedłem z Valencii, wiedziałem, że wrócę do jednego z najlepszych klubów w Hiszpanii. Takie miałem marzenie. Na szczęście spełniło się. Gdy pojawiła się opcja przenosin do Barcy, od razu powiedziałem, że tego chcę. Czas spędzony w Anglii był trudny dla mnie i mojej rodziny, ale taka jest piłka. Najtrudniejsze w procesie adaptacji w Manchesterze były klimat i koronawirus. Manchester City grał na najwyższym poziomie, ale jestem ambitny. Chcę pomóc wrócić Barcelonie wrócić na należne jej miejsce – powiedział Torres.

Jak się okazuje, punktem kluczowym do operacji było spotkanie w barwach reprezentacji Hiszpanii.

– Po dobrym spotkaniu z Włochami Mateu Alemany zadzwonił do mojego agenta. Przekazał, że Barcelona chce mnie pozyskać. Kiedy się o tym dowiedziałem, powiedziałem agentowi, że koniecznie muszę tam trafić – powiedział Hiszpan. – Gdy dowiedziałem się, że Xavi mnie chce, jeszcze mocniej zechciałem trafić na Camp Nou ­– dodał.

21-latek trenował pod okiem dwóch wybitnych szkoleniowców – Pepa Guardioli i Luisa Enrique.

– Wyznają podobny styl. Według mnie to najlepsi trenerzy na świecie. Dużo się od nich nauczyłem, zwłaszcza w kwestii gry pozycyjnej – powiedział z szacunkiem napastnik Blaugrany.

Barcelona w czwartek powalczy z Napoli o awans do 1/8 finału Ligi Europy. W pierwszym meczu Ferran Torres wykorzystał rzut karny, ale i zmarnował kilka dogodnych okazji. Początek starcia już o godzinie 18:45.

Zobacz również: Dembele zmienił zdanie w sprawie swojej przyszłości.

SSC Napoli FC Barcelona 2.75 3.55 2.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2022 18:33 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin