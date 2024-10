PA Images / Alamy Na zdjęciu: Toni Kroos

Toni Kroos: Naprawdę kocham Real Madryt

Toni Kroos kilka miesięcy temu podjął niespodziewaną decyzję o zakończeniu kariery piłkarskiej. 34-letni pomocnik otrzymał od Realu Madryt ofertę przedłużenia kontraktu, ale mimo to zdecydował się zawiesić buty na kołku. 114-krotny reprezentant Niemiec z powodzeniem występował w barwach zespołu Królewskich od lipca 2014 roku, gdy trafił na Santiago Bernabeu za 25 milionów euro z Bayernu Monachium.

Mistrz świata z 2014 roku w koszulce ekipy Los Blancos rozegrał łącznie 465 meczów, zdobył 28 bramek i zaliczył 99 asyst. Środkowy pomocnik wygrał ze stołecznym klubem pięć Lig Mistrzów oraz cztery mistrzostwa kraju. W ostatnim czasie Toni Kroos udzielił wywiadu hiszpańskiej prasie, w którym odsłonił kulisy zakończenia kariery. 34-latek ujawnił, co było najtrudniejsze przy okazji podejmowania tej bardzo ważnej decyzji.

– Zakończenie kariery? Najtrudniejsze było poinformowanie Carlo Ancelottiego i mojego syna o tym, że przechodzę na emeryturę. To było naprawdę skomplikowane. Pożegnanie z Realem Madryt na Estadio Santiago Bernabeu to specjalny moment w moim życiu. Na pewno zachowam to w sercu na zawsze. Naprawdę kocham ten klub – powiedział Toni Kroos w rozmowie z hiszpańskim dziennikiem “MARCA”.

– W ciągu tych 10 lat spędzonych w Realu Madryt nigdy nie było sytuacji, kiedy myślałem o zmianie drużyny. Nie było takiej chwili. Nikt w klubie nigdy nie wątpił w moją jakość, a ja czułem się tutaj bardzo dobrze – dodał były reprezentant Niemiec. – Jak moja rodzina czuje się po tym, jak przeszedłem na emeryturę? Najstarszy syn przyzwyczaił się do oglądania gry taty, ale ogólnie są szczęśliwi – zakończył legendarny piłkarz.