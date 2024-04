Real Madryt pokonał Barcelonę 3:2 w spotkaniu 32. kolejki La Ligi. W meczu nie brakowało kontrowersji, a w jednej sytuacji sędzia nie był pewny, czy piłka przekroczyła linię bramkową. Gol Barcy ostatecznie nie został uznany, co skomentował Marc-Andre ter Stegen.

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

Marc-Andre ter Stegen zdruzgotany po El Clasico

Real Madryt wygrał 3:2 z Barceloną w meczu 32. kolejki La Ligi i praktycznie zapewnił już sobie mistrzostwo Hiszpanii. W 28. minucie tego spotkania doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Sędzia nie był pewny, czy po strzale Yamine Yamala piłka przekroczyła linię bramkową i po analizie VAR ostatecznie nie uznał gola. Warto dodać, że w lidze hiszpańskiej nie ma technologii goal-line, która w kilka sekund oceniłaby tę sytuację.

Brak tego narzędzia w tak silnej lidze wyraźnie wzburzył bramkarza Barcelony – Marca-Andre ter Stegena. Niemiecki bramkarz był zniesmaczony po ostatnim gwizdku. – W La Lidze nie ma technologii goal-line. Dlaczego? W ten sport inwestuje się mnóstwo pieniędzy, a w naszych rozgrywkach brakuje najważniejszej rzeczy. To po prostu wstyd – powiedział po meczu Marc-Andre ter Stegen cytowany przez Fabrizio Romano.

We wczorajszym El Clasico do siatki trafiali Vinicius Junior, Lucas Vazquez i Jude Bellingham po stronie gospodarzy oraz Andreas Christensen i Fermin Lopez po stronie gości. Real Madryt w tym momencie nad swoim odwiecznym rywalem ma aż 11 punktów przewagi, co praktycznie kończy już emocje, jeśli chodzi o mistrzostwo Hiszpanii.