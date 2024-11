Ter Stegen może szybciej wrócić niż wskazywano

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen

W Barcelonie liczą na powrót niemieckiego golkipera na przełomie kwietnia i maja

Marc-Andre Ter Stegen we wrześniu tego roku doznał poważnej kontuzji kolana w ligowym meczu Barcelona – Villarreal, w wyniku której zerwał więzadła krzyżowe. W odpowiedzi na tragiczną dla drużyny wiadomość, Katalończycy zdecydowali się na podpisanie kontraktu z Wojciechem Szczęsny. Jednak mimo transferu Polaka, trener Hansi Flick postawił na Inakiego Penę, a Polak wciąż czeka na swój debiut w barwach Dumy Katalonii.

Wydawało się, że absencja reprezentanta Niemiec może potrwać aż do końca rozgrywek. Jednak najnowsze informacje, które ujawnił dziennikarz Ferran Correas z dziennika “Sport”, dają nadzieję na szybszy powrót golkipera do zdrowia. Ter Stegen podjął specjalistyczne leczenie. Metoda pomaga regenerować uszkodzone ścięgna, co jest szczególnie istotne w przypadku Niemce, który w przeszłości zmagał się z problemami z kolanem.

Dzięki innowacyjnej terapii, istnieje szansa, że Ter Stegen wróci na boisko już w kwietniu lub maju, pod warunkiem, że nie pojawią się żadne opóźnienia w jego rekonwalescencji. Taki powrót byłby ogromnym wzmocnieniem Barcelony, która jest liderem tabeli La Liga. 32-latek c ma ważny kontrakt z klubem do 2028 roku, a włodarze klubu wierzą, że będzie on jednym z liderów przez kolejne lata.

– Naszym priorytetem jest Marc-Andre ter Stegen, który ma ważny kontrakt jeszcze przez trzy lata. Nie podpiszemy kontraktu z nikim, kto miałby go zastąpić – mówił niedawno Deco, dyrektor sportowy. Ter Stegen trafił na Camp Nou w 2014 roku z Borussii Monchengladbach. Łącznie dla klubu ze stolicy Katalonii rozegrał 420 meczów, w których zachował 175 czystych kont.