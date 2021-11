Szykuje się kolejna zmiana w Barcelonie. Odchodzi ważne ogniwo pionu sportowego

W najbliższych dniach dojdzie do kolejnej kluczowej zmiany w szeregach Barcelony. Na odejście z klubu zdecydował się bowiem sekretarz techniczny Ramon Planes.

Sekretarz techniczny Barcelony Ramon Planes zdecydował się na odejście z klubu

Planes chce spróbować nowego wyzwania w swojej karierze

Ramon Planes chce odejść z Barcelony

Jak informuje dziennik Sport Ramon Planes zwrócił się do klubu z prośbą o rozwiązanie swojego kontraktu z klubem. Ten niedawno został decyzją prezydenta Joana Laporty przedłużony o dwa lata. Miało to być z jego strony docenienie dotychczasowej pracy Planesa, którego największymi sukcesami jest bez wątpienia sprowadzenia takich zawodników jak Pedri i Ronald Araujo.

Planes uznał jednak, że jego misja w Barcelonie dobiegła końca i chce spróbować nowego wyzwania w swojej karierze. W ostatnich godzinach rozmawiał w tej sprawie z władzami katalońskiego klubu, przekazując im swoją decyzję. Planes odchodząc z klubu już teraz nie tylko chce mieć wystarczająco dużo czasu na dołączenie do innego projektu, ale również umożliwić Barcelonie swobodne planowanie zbliżających się ruchów transferowych po przybyciu Xaviego Hernandeza. Władze katalońskiego klubu będą teraz poszukiwały odpowiedniego następcy, podczas gdy Jordi Cruyff nadal będzie doradzał im w sprawach sportowych, tak jak robił to do tej pory.

Roman Planes dołączył do Barcelony za czasów poprzedniego prezydenta – Josepa Marii Bartomeu, po tym jak z klubem pożegnał się Robert Fernandez, a dyrektorem sportowym został Eric Abidal. Po odejściu ostatniego z nich Planes był odpowiedzialny za kwestie sportowe, odpowiadając za transferu u boku Ronalda Koemana. Joan Laporta zdecydował się na jego zatrzymanie, widząc jaką pracę wykonał w ostatnich miesiącach.

