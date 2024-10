Wojciech Szczęsny przygotowuje się do potencjalnego występu w starciu z Sevillą. Czy Polak zadebiutuje w ten weekend? Bramkarz wypowiedział się na ten temat w rozmowie z 3Cat.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny czeka na decyzję Flicka

Barcelona w niedzielę 20 października zmierzy się z Sevillą w meczu 10. kolejki La Liga. Blaugrana jest wyraźnym faworytem tego spotkania – podopieczni Hansiego Flicka mają na koncie 24 punkty i zajmują pierwsze miejsce, natomiast goście wywalczyli 12 oczek i plasują się na 12. lokacie. Dla Dumy Katalonii pojedynek z Andaluzyjczykami będzie swego rodzaju przetarciem przed hitową potyczką z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Kto stanie między słupkami bramki Barcy w niedzielnej rywalizacji? Flick będzie musiał wybrać pomiędzy Inakim Peną i Wojciechem Szczęsny. Polski golkiper wypowiedział się na temat swojego potencjalnego debiutu w barwach FCB:

– Przygotowywałem się przez te dwa tygodnie, aby być gotowym. To, czy zagram, czy nie, to decyzja szkoleniowca, którą muszę uszanować. Ale trenuję, aby zagrać w tym meczu i mentalnie jestem już gotowy. Oczywiście pierwsze dni po dołączeniu drużyny były trudne z fizycznego punktu widzenia. Jako bramkarz na początku nie miałem za dużo kontaktu z resztą ekipy. Ale w tym tygodniu, kiedy dołączyłem do grupy, czułem się już zdecydowanie lepiej.

Po tym, jak Marc-Andre ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana, pierwszym bramkarzem Barcelony stał się Inaki Pena. Hiszpan zaliczył cztery spotkania w pierwszym składzie. Czy 25-latek utrzyma pozycję numer jeden także w meczu z Sevillą?